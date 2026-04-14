واشنطن وطهران تستأنفان محادثات السلام هذا الأسبوع.. مصادر مطلعة تكشف

كشفت مصادر مطلعة أن فريقي التفاوض الأميركي والإيراني من المقرر أن يعودا إلى العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، في وقت لاحق من هذا الأسبوع لاستئناف المحادثات.



وفي وقت سابق، اقترحت باكستان استضافة جولة ثانية من المحادثات بين وإيران في إسلام آباد، خلال الأيام المقبلة، قبل انتهاء وقف إطلاق النار، وفق ما قاله مسؤولان باكستانيان.



وأوضح المسؤولان، أن هذا المقترح سيعتمد على ما إذا كان الطرفان سيطلبان عقد اللقاء في مكان مختلف.



وقال أحد المسؤولين إنه رغم انتهاء الجولة الأولى دون اتفاق، فإن تلك المحادثات تعد جزءا من عملية دبلوماسية مستمرة وليست محاولة لمرة واحدة.



