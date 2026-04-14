الرئيس الصيني يدعو لاحترام سيادة دول الشرق الأوسط "بشكل كامل"

طالب الرئيس الصيني شي جينبينغ بشراكة "أكثر قوة وحيوية" بين ودولة ، وفق ما أشارت وكالة أنباء .وشدد الرئيس الصيني خلال اجتماع مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن ، اليوم الثلاثاء على أهمية بناء شراكة استراتيجية أقوى وأشمل بين الصين والعالم العربي.ودعا خلال الاجتماع، إلى احترام سيادة دول "بشكل كامل"، مؤكدا أن العالم يشهد تغيرات غير مسبوقة.كما شدد الرئيس الصيني، على ضرورة تعزيز التنسيق في ظل الخيار بين السلام والحرب والوحدة والمواجهة.وتعهد بأن تؤدي بلاده "دورا بناء" في تعزيز محادثات السلام في الشرق الأوسط، وفق ما نقلته وسائل إعلام صينية رسمية، وذلك عقب انتهاء جولة أولى من المفاوضات بين وطهران لم تسفر عن اتفاق.