تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد الضجة التي أحدثتها.. ترامب يحذف صورته بالذكاء الاصطناعي ويُبرر

Lebanon 24
14-04-2026 | 05:40
A-
A+
بعد الضجة التي أحدثتها.. ترامب يحذف صورته بالذكاء الاصطناعي ويُبرر
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد الضجة التي أحدثتها، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قام بحذف صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ونُشرت عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي بعدما تسببت في "إرباك" واسع لدى المتابعين، كما قال. 

وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة "سي بي إس نيوز"، ردًا على سبب حذف المنشور من منصة "تروث سوشيال": "عادة لا أحب القيام بذلك، لكنني لم أكن أريد أن يشعر أي شخص بالارتباك"، مضيفًا أن "الناس كانوا في حيرة بشأن ما تعنيه الصورة".

وكانت الصورة المتداولة تُظهر ترامب بملامح أقرب إلى هيئة السيد المسيح حيث بدا مرتديًا ثوبًا أبيض وأحمر، واضعًا يده على شخص مستلقٍ على سرير في مشهد يوحي برمزية دينية وطبية،؛ ما أثار تفسيرات متباينة على نطاق واسع عبر منصات التواصل.

وقال ترامب للصحافيين لاحقا إنه اعتبر الصورة "رمزية مرتبطة بالطب والصليب الأحمر"، مشيرًا إلى أن كثيرين فسروا المحتوى بالطريقة ذاتها، مضيفًا: "كان هناك عناصر طبية وصليب أحمر، وكنت أبدو كطبيب يساعد الناس على التعافي… هكذا فهمها معظم الناس".

كما نفى ترامب أن يكون حذف المنشور مرتبطًا بانتقادات الناشطة المحافظة رايلي غينز، التي أعربت عن استغرابها من نشر الصورة، مشيرًا إلى أنه "لا يستمع إليها"، واصفًا إياها بأنها "ليست من المعجبين به".
 
عربي-دولي

منوعات

الذكاء الاصطناعي

سي بي إس نيوز

الصليب الأحمر

دونالد ترامب

دونالد

الصليب

المسيح

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24