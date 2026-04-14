خرج بنفسه لتسلّم الطلبية.. عاملة التوصيل التي التقت ترامب حصلت على 11 ألف دولار! (فيديو)

Hemos hablado brevemente con la mujer que le ha llevado el McDonald’s a trump. Sharon Simmons nos dice que la eliminación de Trump de los impuestos sobre las propinas le ha cambiado la vida: el año pasado recibió 11.000 dólares en propinas y dice que ese ahorro le ha ayudado a… pic.twitter.com/U9iED2rMJ9
— David Alandete (@alandete) April 13, 2026
Hemos hablado brevemente con la mujer que le ha llevado el McDonald’s a trump. Sharon Simmons nos dice que la eliminación de Trump de los impuestos sobre las propinas le ha cambiado la vida: el año pasado recibió 11.000 dólares en propinas y dice que ese ahorro le ha ayudado a… pic.twitter.com/U9iED2rMJ9