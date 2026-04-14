Advertisement
عربي-دولي
روسيا تجلي غالبية أفراد فريقها العامل في محطة بوشهر النووية.. وتُبقي على هذا العدد فقط
Lebanon 24
14-04-2026
|
06:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت
روسيا
أنها أجلت غالبية أفراد فريقها الفني العامل في محطة بوشهر النووية في
إيران
من خلال إجراء المرحلة النهائية من التناوب بين العاملين في المحطة.
وذكرت تقارير إعلامية روسية نقلا عن أليكسي ليخاتشيف،
المدير العام
لشركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية، قوله إن 180 موظفا غادروا المحطة متوجهين إلى مدينة أصفهان بوسط البلاد، كجزء من عملية تبديل نهائية للأطقم.
وأكد أن الجزء الأكبر من الطاقم الروسي غادر الموقع بالفعل، مع الإبقاء على فريق مصغر يضم نحو 20 شخصا فقط.
وأوضح ليخاتشيف أن الوجود الروسي المتبقي سيقتصر على مدير الفرع ونوابه، إضافة إلى أفراد الأمن والفنيين المسؤولين عن الصيانة الدورية وسلامة المعدات الحيوية.
وبدأت روسيا في 4 نيسان الجاري بإجلاء 198 عاملا من محطة بوشهر النووية في إيران، والتي أصيب محيطها بضربة أميركية إسرائيلية في وقت سابق.
Advertisement
Advertisement
