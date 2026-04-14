روسيا تجلي غالبية أفراد فريقها العامل في محطة بوشهر النووية.. وتُبقي على هذا العدد فقط

كشفت أنها أجلت غالبية أفراد فريقها الفني العامل في محطة بوشهر النووية في من خلال إجراء المرحلة النهائية من التناوب بين العاملين في المحطة.وذكرت تقارير إعلامية روسية نقلا عن أليكسي ليخاتشيف، لشركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية، قوله إن 180 موظفا غادروا المحطة متوجهين إلى مدينة أصفهان بوسط البلاد، كجزء من عملية تبديل نهائية للأطقم.وأكد أن الجزء الأكبر من الطاقم الروسي غادر الموقع بالفعل، مع الإبقاء على فريق مصغر يضم نحو 20 شخصا فقط.وأوضح ليخاتشيف أن الوجود الروسي المتبقي سيقتصر على مدير الفرع ونوابه، إضافة إلى أفراد الأمن والفنيين المسؤولين عن الصيانة الدورية وسلامة المعدات الحيوية.وبدأت روسيا في 4 نيسان الجاري بإجلاء 198 عاملا من محطة بوشهر النووية في إيران، والتي أصيب محيطها بضربة أميركية إسرائيلية في وقت سابق.