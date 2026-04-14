بالتزامن مع إعلان واشنطن عملية لتطهير مضيق هرمز.. كاسحات ألغام أميركية تتجه إلى المنطقة

في خطوة تأتي بالتزامن مع إعلان بدء عملية لتطهير مضيق هرمز من الألغام البحرية وفرض حصار شامل على الموانئ ، كشف موقع "وور تايم زون" الأميركي أن كاسحتي ألغام أميركيتين من فئة "أفينجر" غادرتا مواقع تمركزهما في متجهتين إلى .



وبحسب الموقع، فقد رصدت بيانات موقع "مارين ترافيك" السفنتين "يو إس إس تشيف" و"يو إس إس بيونير"، وهما من فئة "أفينجر" المخصصة لصيد الألغام، أثناء عبورهما مضيق ملقا باتجاه .



وكانت السفينتان، المتمركزتان أصلا في ساسيبو باليابان، قد غادرتا سنغافورة في العاشر من نيسان الجاري. وأشارت تقارير إلى وصولهما إلى ميناء "أو ماكام" في تايلاند يوم الثلاثاء، فيما ذكر موقع " المعهد البحري الأمريكي" أن السفن أرسلت لدعم العمليات في نطاق القيادة المركزية الأميركية.



وفي السياق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بدء تهيئة الظروف اللازمة لإزالة الألغام من المضيق، بعد عبور مدمرات أميركية المنطقة ضمن مهام تهدف إلى تأمين الملاحة.



وأشارت تقارير إلى أن غواصات مسيرة وسفن دعم إضافية ستنضم إلى العمليات خلال الأيام المقبلة، في إطار خطة أوسع لتأمين الممرات البحرية الحيوية.





كما تأتي هذه التحركات بالتزامن مع إعادة انتشار سفن قتالية ساحلية أميركية من فئة "إندبندنس"، إلى جانب تحركات سفن دعم بحرية، ما يعكس تصعيدا في الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.





