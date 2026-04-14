تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

بالتزامن مع إعلان واشنطن عملية لتطهير مضيق هرمز.. كاسحات ألغام أميركية تتجه إلى المنطقة

Lebanon 24
14-04-2026 | 07:25
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في خطوة تأتي بالتزامن مع إعلان واشنطن بدء عملية لتطهير مضيق هرمز من الألغام البحرية وفرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية، كشف موقع "وور تايم زون" الأميركي أن كاسحتي ألغام أميركيتين من فئة "أفينجر" غادرتا مواقع تمركزهما في اليابان متجهتين إلى الشرق الأوسط.

وبحسب الموقع، فقد رصدت بيانات موقع "مارين ترافيك" السفنتين "يو إس إس تشيف" و"يو إس إس بيونير"، وهما من فئة "أفينجر"  المخصصة لصيد الألغام، أثناء عبورهما مضيق ملقا باتجاه الشمال الغربي.

وكانت السفينتان، المتمركزتان أصلا في ساسيبو باليابان، قد غادرتا سنغافورة في العاشر من نيسان الجاري. وأشارت تقارير إلى وصولهما إلى ميناء "أو ماكام" في تايلاند يوم الثلاثاء، فيما ذكر موقع "أخبار المعهد البحري الأمريكي" أن السفن أرسلت لدعم العمليات في نطاق القيادة المركزية الأميركية.

وفي السياق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بدء تهيئة الظروف اللازمة لإزالة الألغام من المضيق، بعد عبور مدمرات أميركية المنطقة ضمن مهام تهدف إلى تأمين الملاحة.

وأشارت تقارير إلى أن غواصات مسيرة وسفن دعم إضافية ستنضم إلى العمليات خلال الأيام المقبلة، في إطار خطة أوسع لتأمين الممرات البحرية الحيوية.


كما تأتي هذه التحركات بالتزامن مع إعادة انتشار سفن قتالية ساحلية أميركية من فئة "إندبندنس"، إلى جانب تحركات سفن دعم بحرية، ما يعكس تصعيدا في الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24