قطر: إيران تخطت كل الخطوط الحمراء والتركيز الراهن ينصب على منع تجدد التصعيد

شددت القطرية على أن "تخطت كل الخطوط الحمراء" منذ بداية الحرب وحتى التوصل إلى وقف إطلاق النار، مهتبرة أن الأولوية في المرحلة الحالية تنصب على تثبيت الهدنة وتحويلها إلى حالة سلام دائم.وأشارت الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء إلى ان التركيز الراهن ينصب على ضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تجدد التصعيد، مؤكدة أهمية العمل الدبلوماسي لتحويل التهدئة الحالية إلى تسوية مستدامة.وعن مضيق هرمز، شددت الدوحة على أن أمن الممر المائي الحيوي "بحاجة إلى حل إقليمي ودولي" تكون الدول المشاطئة جزءا أساسيا فيه، بما يضمن استقرار الملاحة وأمن الطاقة العالمي.وأضافت أن هناك تنسيقا خليجيا عالي المستوى مع كل من باكستان والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن المطالب الخليجية تُطرح عبر هذه القنوات الدبلوماسية.وجددت قطر تأكيدها على ضرورة التوصل إلى حل شامل يعالج شواغل دول المرتبطة بالأمن والسيادة، في ظل التوترات المستمرة التي تشهدها المنطقة.