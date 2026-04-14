تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
قطر: إيران تخطت كل الخطوط الحمراء والتركيز الراهن ينصب على منع تجدد التصعيد
Lebanon 24
14-04-2026
|
07:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
شددت
وزارة الخارجية
القطرية على أن
إيران
"تخطت كل الخطوط الحمراء" منذ بداية الحرب وحتى التوصل إلى وقف إطلاق النار، مهتبرة أن الأولوية في المرحلة الحالية تنصب على تثبيت الهدنة وتحويلها إلى حالة سلام دائم.
وأشارت الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء إلى ان التركيز الراهن ينصب على ضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تجدد التصعيد، مؤكدة أهمية العمل الدبلوماسي لتحويل التهدئة الحالية إلى تسوية مستدامة.
وعن مضيق هرمز، شددت الدوحة على أن أمن الممر المائي الحيوي "بحاجة إلى حل إقليمي ودولي" تكون الدول المشاطئة جزءا أساسيا فيه، بما يضمن استقرار الملاحة وأمن الطاقة العالمي.
وأضافت أن هناك تنسيقا خليجيا عالي المستوى مع كل من باكستان والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن المطالب الخليجية تُطرح عبر هذه القنوات الدبلوماسية.
وجددت قطر تأكيدها على ضرورة التوصل إلى حل شامل يعالج شواغل دول
الخليج
المرتبطة بالأمن والسيادة، في ظل التوترات المستمرة التي تشهدها المنطقة.
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
دبلوماسي
الخليجي
الخليج
القطري
التركي
الترك
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24