عربي-دولي

بمشاركة 17 ألف عنصر.. مناورة عسكرية بين أميركا والفلبين ودول أخرى قرب الصين

Lebanon 24
14-04-2026 | 07:44
بمشاركة 17 ألف عنصر.. مناورة عسكرية بين أميركا والفلبين ودول أخرى قرب الصين
في ظل التوترات مع الصين والحرب المشتعلة في الشرق الأوسط، من المرتقب أن يشارك أكثر من 17 ألف عنصر عسكري في مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة والفلبين ودول أخرى. 

وقالت قوات مشاة البحرية الأميركية، أمس الإثنين، إن أستراليا واليابان وكندا وفرنسا ونيوزيلندا ستنضم أيضا إلى مناورات "باليكاتان"، والتي تعني "كتفا إلى كتف" باللغة التاغالوغية، والتي ستجرى بين 20 نيسان و8 أيار المقبل.

وستشارك 17 دولة أخرى في هذه التدريبات البرية والبحرية والجوية والسيبرانية كمراقب، وسيتجاوز عدد المشاركين فيها الرقم القياسي السابق البالغ 16 ألف عنصر في عام 2024.

ولم تكشف السلطات الأميركية عدد القوات التابعة لها المشاركة في هذه المناورات، علما بأن العام الماضي شهد مشاركة 9 آلاف جندي أميركي إلى جانب 5 آلاف من الفلبين.

وقال اللواء في الجيش الفلبيني فرانسيسكو لورينزو جونيور، في بيان صادر عن مشاة البحرية الأميركية: "التدريب كتفا إلى كتف مع أقدم حلفائنا وشركائنا العديدين يضمن أن قواتنا مستعدة لمواجهة أي تحد معا".

ووفقا للبيان، ستتضمن التدريبات "التدرب على مهارات القتال في مجالات الأمن البحري، والدفاع الساحلي، ودمج النيران المشتركة والمتكاملة بين القوات".

ويأتي هذا الحشد العسكري القياسي في وقت تؤدي فيه الصراعات من أوكرانيا إلى إيران، إلى جانب التعزيز العسكري الصيني، إلى دفع صناع القرار لتعزيز جاهزيتهم الدفاعية.
مواضيع ذات صلة
إيران ستُغلق أجزاء من مضيق هرمز خلال مناورة عسكريّة
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 19:15:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بزشكيان: شعبنا لا يكن عداء تجاه الشعوب الأخرى بمن فيها شعوب أميركا وأوروبا ودول الجوار
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 19:15:19 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الجنوبية: سنجري مناورات عسكرية مع أميركا من 9 إلى 19 آذار
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 19:15:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انتهاء مناورة عسكرية.. الحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداده للسيطرة على مضيق هرمز أو إغلاقه
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 19:15:19 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:06 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:50 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:29 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:28 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:06 | 2026-04-14
Lebanon24
12:00 | 2026-04-14
Lebanon24
11:50 | 2026-04-14
Lebanon24
11:29 | 2026-04-14
Lebanon24
11:28 | 2026-04-14
Lebanon24
11:13 | 2026-04-14
