تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

هل يكون ترامب آخر رئيس أميركيّ داعم لإسرائيل؟

Lebanon 24
14-04-2026 | 08:00
A-
A+
هل يكون ترامب آخر رئيس أميركيّ داعم لإسرائيل؟
هل يكون ترامب آخر رئيس أميركيّ داعم لإسرائيل؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "عربي 21"، أنّه في ضوء الدعم غير المحدود الذي يقدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إسرائيل، تخشى تل أبيب أن يكون هذا الرئيس الأكثر تأييداً لها هو آخر الرؤساء الداعمين لها، مما يستدعي الابتعاد التدريجي قدر الإمكان عن الاعتماد العسكري على الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قالت أستاذة العلوم السياسية والباحثة في معهد أرغمان داريا شلايفر، أنه "في وقت التعاون التاريخي، الذي تُهاجم فيه إسرائيل مع الولايات المتحدة إيران، فإن مكانة تل أبيب بين الجمهور الأميركي تستمر في التآكل".
وبحسب بيانات جديدة لمعهد "بيو"، فإن 60 بالمئة من الأميركيين ينظرون إلى إسرائيل نظرة سلبية، بزيادة تقارب 20 بالمئة مقارنة بعام 2022، وحمل 80 بالمئة من الديمقراطيين تحت سن الخمسين موقفاً سلبياً تجاهها، مقارنة بـ56 بالمئة من الجمهوريين تحت سن الخمسين".

وأضافت في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، أنه "إضافة لهذه الاستطلاعات، فقد نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالاً قدم إسرائيل على أنها دولة جرت الولايات المتحدة للحرب عبر المكائد، حتى المرشحين الرئيسيين لحقبة ما بعد ترامب ليسوا من محبي إسرائيل".

وتطرقت إلى الجمهوري جي دي فانس، المقرب من معسكر "أميركا أولاً" المعادي للسامية، وحاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم، الذي وصف إسرائيل بدولة فصل عنصري، وحتى بعد اعتذاره حذر من أنها قد تصبح كذلك.

وأوضحت أنه "بسبب هذه الاتجاهات، يقول البعض إن العمليات العسكرية لإسرائيل، بما في ذلك الهجوم على إيران أو لبنان، يجب أن تأخذ في الاعتبار تقلبات الرأي العام الأميركي". أي أنه "إذا أدت الهجمات إلى الكراهية، فربما يكون من الأفضل عدم الهجوم بسبب اعتمادنا على الولايات المتحدة.

وأكدت أن "جذور موجة معاداة إسرائيل التي تجتاح الولايات المتحدة ترتبط أساساً بالحرب الثقافية والعمليات الهيكلية الداخلية".

فالمجتمع الأميركي يمرّ بعمليات تطرف تثير الكراهية والتآمر والعدوان، والشباب الأميركي يعاني من ضائقة عاطفية وهوية واقتصادية شديدة. والبعض يكره الغرب، والبعض يكره أي إطار والمؤسسات المعرفية والثقافية الدولية والمركزية".

وبالتالي تُصبح إسرائيل واليهود هدفاً مباشراً، وبالنسبة لليسار المتطرف، فإن إسرائيل واليهود هم العدوّ الذي يدمر العالم، أما اليمين المتطرف، فيراهما العدوّ الذي يدمرّ المجتمع".

وأشارت أنه "إضافة للاستعداد للحرب الدعائية والثقافية الكبرى في التاريخ اليهودي، يجب علينا الاستعداد لاحتمال أن يكون ترامب آخر رئيس مؤيد لإسرائيل في الجيل القادم في الولايات المتحدة، وهو ما يستدعي تعميق إنجازاتنا التكنولوجية والعسكرية، وفي الوقت عينه، توسيع التحالفات الدولية الإضافية، حتى لو كانت لامركزية ومتناثرة، والتوقف عن الاعتماد على دعم قوة مركزية، لأنه لا يوجد أي دعم منها". (عربي 21)
مواضيع ذات صلة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24