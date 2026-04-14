الرئيس الصربيّ: سنُنتج مع إسرائيل طائرات مسيّرة

أعلن الرئيس الصربي أن " وإسرائيل ستنتجان طائرات مسيّرة بشكل مشترك في إطار مشروع مملوك للجانبين بالمناصفة".



وقال فوتشيتش: "لا يمكننا صنع المسيّرات بالطريقة التي تستطيع صنعها. أنا فخور بأننا سننتجها معا، بنسبة 50% إلى 50%. هذا يظهر أنه سيكون لدينا أفضل المسيّرات في هذا الجزء من العالم". (روسيا اليوم)

Advertisement