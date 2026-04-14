عن موعد نهاية عمليات الموساد في إيران.. هذا ما كشفه برنياع

قال رئيس جهاز إن مهمة الجهاز لن تنتهي في حتى يسقط النظام في .

وأوضح ، خلال الاحتفال بذكرى الهولوكوست، أن الجهاز عمل في "قلب طهران" خلال العملية الأخيرة المشتركة بين وإسرائيل في إيران.



وأضاف: "لقد زودنا سلاح الجو بمعلومات استخباراتية دقيقة، واستهدفت صواريخ كانت تهدد ".



وتابع رئيس جهاز الاستخبارات: "لكن مهمتنا لم تكتمل بعد. لم نكن نعتقد أن هذه المهمة ستنتهي فور انتهاء المعارك، بل خططنا بشكل مكثف لاستمرار حملتنا وتحقيق نتائج حتى في الفترة التي تلت الضربات في طهران".



وأكد أن مسؤولية الموساد في هذا الملف "لن تنتهي إلا عندما يتم استبدال هذا النظام المتطرف".



وختم برنياع بالقول إن تغيير النظام في إيران "هو مهمتنا. لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة تهديد وجودي آخر". (سكاي نيوز عربية)