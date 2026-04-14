عربي-دولي

عن موعد نهاية عمليات الموساد في إيران.. هذا ما كشفه برنياع

14-04-2026 | 10:02
عن موعد نهاية عمليات الموساد في إيران.. هذا ما كشفه برنياع
قال رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع إن مهمة الجهاز لن تنتهي في إيران حتى يسقط النظام في طهران.
 
وأوضح رئيس الموساد، خلال الاحتفال بذكرى الهولوكوست، أن الجهاز عمل في "قلب طهران" خلال العملية الأخيرة المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في إيران.

وأضاف: "لقد زودنا سلاح الجو بمعلومات استخباراتية دقيقة، واستهدفت صواريخ كانت تهدد إسرائيل".

وتابع رئيس جهاز الاستخبارات: "لكن مهمتنا لم تكتمل بعد. لم نكن نعتقد أن هذه المهمة ستنتهي فور انتهاء المعارك، بل خططنا بشكل مكثف لاستمرار حملتنا وتحقيق نتائج حتى في الفترة التي تلت الضربات في طهران".

وأكد أن مسؤولية الموساد في هذا الملف "لن تنتهي إلا عندما يتم استبدال هذا النظام المتطرف".

وختم برنياع بالقول إن تغيير النظام في إيران "هو مهمتنا. لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة تهديد وجودي آخر". (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: تم تقديم موعد عملية إيران لأن ذلك أصبح ضروريا بسبب الظروف
"الموساد" شارك في العملية.. أميركا وإسرائيل خسرتا ما يقرب من 11 طائرة خلال عملية الإنقاذ الطيارين في ايران
موعد انتهاء الحرب يتغير يومياً.. هذا ما كشفه مسؤولون اميركيون
هل اقتربت نهاية حرب لبنان؟ تقرير إماراتي يكشف وهذا ما قاله عن "الحزب"
