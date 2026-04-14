ترامب: كنت أظن ميلوني شجاعة لكنها صدمتني

انتقد الرئيس الأميركي بشدة الثلاثاء رئيسة الوزراء ميلوني لرفضها انخراط بلادها في الحرب على ، معبّرا عن "صدمته" وخيبة أمله من افتقارها إلى "الشجاعة".



وقال في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية اليوم الثلاثاء "هل يُعجب الإيطاليين أن رئيسة حكومتهم لا تساعدنا في الحصول على هذا ؟ هل يرضيهم هذا؟ لا أستطيع تخيّل ذلك. أنا مصدوم.. كنت أظن أنها تتحلّى بالشجاعة، لكنني كنت مخطئا".

أتت تلك التصريحات بعيد إعلان ميلوني، في وقت سابق اليوم أن بلادها قررت تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع ، في ضوء الوضع الراهن. وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية خلال ، عُقد على هامش معرض "فينيتالي" المقام في فيرونا: "قررت الحكومة، بالنظر إلى الوضع الذي نشهده، تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل". (العربية)