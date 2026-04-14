|
عربي-دولي
ترامب: كنت أظن ميلوني شجاعة لكنها صدمتني
Lebanon 24
14-04-2026
|
10:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتقد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بشدة الثلاثاء رئيسة الوزراء
الإيطالية
جورجيا
ميلوني لرفضها انخراط بلادها في الحرب على
إيران
، معبّرا عن "صدمته" وخيبة أمله من افتقارها إلى "الشجاعة".
وقال
ترامب
في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية اليوم الثلاثاء "هل يُعجب الإيطاليين أن رئيسة حكومتهم لا تساعدنا في الحصول على هذا
النفط
؟ هل يرضيهم هذا؟ لا أستطيع تخيّل ذلك. أنا مصدوم.. كنت أظن أنها تتحلّى بالشجاعة، لكنني كنت مخطئا".
أتت تلك التصريحات بعيد إعلان ميلوني، في وقت سابق اليوم أن بلادها قررت تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع
إسرائيل
، في ضوء الوضع الراهن. وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية خلال
مؤتمر صحفي
، عُقد على هامش معرض "فينيتالي" المقام في فيرونا: "قررت الحكومة، بالنظر إلى الوضع الذي نشهده، تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل". (العربية)
