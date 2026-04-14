عربي-دولي

أميركا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم "حزب الله - العراقي"

Lebanon 24
14-04-2026 | 10:46
أميركا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم حزب الله - العراقي
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية رصد مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن أحمد الحميداوي، زعيم "كتائب حزب الله" في العراق، في إطار جهودها لتعقبه والحد من نشاطاته. وذلك بالتزامن مع نشر صورة له للمرة الأولى ضمن مواد برنامج "مكافآت من أجل العدالة".

وقال برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأميركية، في بيان، إنه يقدم هذه المكافأة لمن يدلي بمعلومات تسهم في الوصول إلى الحميداوي أو تقليص تحركاته، مؤكداً التزامه بسرية المعلومات وهوية المصادر.

وأوضحت الخارجية الأميركية أن الحميداوي أدار في آذار 2026 هجمات نفذتها "كتائب حزب الله" ضد منشآت دبلوماسية أميركية، مشيرة إلى أن الجماعة استهدفت على مدى سنوات موظفي ومنشآت الولايات المتحدة في العراق باستخدام العبوات الناسفة والصواريخ والطائرات المسيّرة.

كما لفتت إلى تورط "كتائب حزب الله" في اختطاف مواطنين أميركيين وقتل مدنيين عراقيين، معتبرة أن الحميداوي لعب دورًا محوريًا في التخطيط لهذه الهجمات منذ عام 2007.

وبحسب البيان، تلقى الحميداوي تدريباً سياسياً وعسكرياً واستخباراتياً من الحرس الثوري الإيراني، ويشغل حالياً منصب الأمين العام للجماعة وعضواً في مجلس شوراها.

كما يواصل التحريض على العنف من خلال الاحتجاجات والهجمات التي تستهدف السفارة الأميركية في العراق.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنّفت الحميداوي، في شباط 2020، ك"إرهابي عالمي"، ما أدى إلى تجميد أصوله داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أميركيين، ومنع أي تعاملات معه. (العربية) 
 
مواضيع ذات صلة
حزب الله العراقي: نتعهد وقف استهداف سفارة أميركا في بغداد "لـ5 أيام" بشروط
"حزب الله العراقي" يُهدّد أميركا: يجب الإستعداد لحرب إستنزاف
الخارجية الأميركية: مكافأة 3 ملايين دولار لمن يقدّم معلومات عن الهجمات على منشآتنا الدبلوماسية في العراق
"حزب الله" العراقي يتوعّد مصالح الدول المشاركة بالحرب الإيرانية
