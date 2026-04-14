عربي-دولي

شرط واحد إسرائيلي لإنهاء الحرب على إيران

14-04-2026 | 12:34
شرط واحد إسرائيلي لإنهاء الحرب على إيران
 قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن إزالة اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب من طهران تمثل "شرطاً أساسياً" لإنهاء الحملة العسكرية في إيران.

وأضاف كاتس، في بيان بمناسبة ذكرى الهولوكوست، أن "المواد المخصبة يمكن أن تستخدم كأساس لمحاولة إعادة تشغيل المشروع النووي".

وأكد أن الولايات المتحدة وإسرائيل حددتا إخراج هذه المواد من إيران كشرط أساسي لإنهاء الحملة، وفق ما نقلته صحيفة "جيوروزاليم بوست".

وفي السياق نفسه، كان موقع "أكسيوس" قد نقل الإثنين عن مسؤول أميركي ومصادر مطلعة أن واشنطن طلبت من إيران وقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاماً، خلال جولة المفاوضات التي استضافتها إسلام آباد مطلع الأسبوع.

لكن طهران رفضت العرض الأميركي، واقترحت بدلاً منه فترة تعليق أقصر تمتد خمس سنوات.

وبحسب المصدرين، طلبت الولايات المتحدة أيضاً إخراج كل اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد، فيما قال الإيرانيون إنهم سيوافقون بدلاً من ذلك على "عملية مراقبة لخفض درجة التخصيب".

وفي موازاة ذلك، أكد مسؤول أميركي لـ"أكسيوس" أن قنوات التواصل لا تزال مفتوحة بين واشنطن وطهران، مشيراً إلى وجود "تقدم" في الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق نهائي ينهي الأزمة الحالية.

وأوضح الموقع أن قضية التخصيب ومصير مخزون اليورانيوم الحالي لا يزالان العقبة الرئيسية أمام إبرام الصفقة.

وبعد تعثر جولة مفاوضات استمرت 21 ساعة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشديد الضغوط على طهران عبر فرض حصار على مضيق هرمز، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تصعيد كبير يهدف إلى انتزاع تنازلات إيرانية في الملف النووي. (سكاي نيوز)
مسؤول إسرائيلي لـ"يديعوت أحرنوت": واشنطن حددت 9 نيسان موعدًا لإنهاء الحرب على إيران
الخارجية الإيرانية: عراقجي أطلع نظيره التركي على تطورات وقف إطلاق النار ومفاوضات إيران وأميركا لإنهاء الحرب
البيت الابيض: خطة إيران الأصلية لإنهاء الحرب كانت غير مقبولة
التلفزيون الإيراني: ترامب وافق على شروط إيران لإنهاء الحرب
