شرط واحد إسرائيلي لإنهاء الحرب على إيران

قال يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من تمثل "شرطاً أساسياً" لإنهاء الحملة العسكرية في .



وأضاف كاتس، في بيان بمناسبة ذكرى الهولوكوست، أن "المواد المخصبة يمكن أن تستخدم كأساس لمحاولة إعادة تشغيل المشروع ".



وأكد أن وإسرائيل حددتا إخراج هذه المواد من إيران كشرط أساسي لإنهاء الحملة، وفق ما نقلته صحيفة "جيوروزاليم بوست".



وفي السياق نفسه، كان موقع "أكسيوس" قد نقل الإثنين عن مسؤول أميركي ومصادر مطلعة أن طلبت من إيران وقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاماً، خلال جولة المفاوضات التي استضافتها إسلام آباد مطلع الأسبوع.



لكن طهران رفضت الأميركي، واقترحت بدلاً منه فترة تعليق أقصر تمتد خمس سنوات.



وبحسب المصدرين، طلبت الولايات المتحدة أيضاً إخراج كل اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد، فيما قال الإيرانيون إنهم سيوافقون بدلاً من ذلك على "عملية مراقبة لخفض درجة التخصيب".



وفي موازاة ذلك، أكد مسؤول أميركي لـ"أكسيوس" أن قنوات التواصل لا تزال مفتوحة بين واشنطن وطهران، مشيراً إلى وجود "تقدم" في الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق نهائي ينهي الأزمة الحالية.



وأوضح الموقع أن قضية التخصيب ومصير مخزون اليورانيوم الحالي لا يزالان العقبة الرئيسية أمام إبرام الصفقة.



وبعد تعثر جولة مفاوضات استمرت 21 ساعة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أعلن الرئيس الأميركي تشديد الضغوط على طهران عبر فرض حصار على مضيق هرمز، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تصعيد كبير يهدف إلى انتزاع تنازلات إيرانية في الملف النووي. (سكاي نيوز)

