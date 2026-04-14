ترامب يلمّح لعودة مفاوضات باكستان.. ويرفض طرح الـ20 عاماً

رجّح الرئيس الأميركي ، الثلاثاء، استئناف محادثات السلام مع في باكستان خلال اليومين المقبلين، معبّراً عن عدم رضاه حيال تقارير تحدثت عن طلب أميركي يقضي بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاماً، في وقت لا تزال فيه الخلافات قائمة حول الملف ومضيق هرمز.ط



وقالت صحيفة "نيويورك بوست" إن أشار، خلال مقابلة هاتفية، إلى أن المناقشات مع إيران "تجري، ولكنها بطيئة بعض الشيء"، قبل أن يلفت إلى أن جولة ثانية من المفاوضات المباشرة لإنهاء الحرب قد تُعقد في .



لكن بعد نحو نصف ساعة، عاد ترمب واتصل بالصحيفة مجدداً ليقدم تحديثاً جديداً، قائلاً إن شيئاً ما قد يحدث خلال اليومين المقبلين، وإن الاحتمال بات يميل أكثر إلى العودة إلى إسلام آباد.



وأضاف: "من المرجح أكثر، أتعلم لماذا؟ لأن الجنرال عاصم منير يقوم بعمل رائع"، معتبراً أن العودة إلى باكستان تبدو أكثر منطقية من الذهاب إلى بلد "ليس له علاقة بالأمر".



وفي السياق نفسه، قال ترامب إنه لا يحبذ الطرح المتداول بشأن تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاماً، مضيفاً: "كنت أقول إنه لا يمكن أن يمتلكوا أسلحة نووية، لذلك أنا لا أحب الـ20 عاماً".



وفي موازاة ذلك، قال مسؤول في لشبكة "نيوزناشن" إن المحادثات المباشرة مع إيران لا تزال قيد البحث والنقاش، لكنه شدد على أنه لم يتم تحديد موعد لها حتى الآن.



كما أفاد مصدران مطلعان لشبكة NBC NEWS بأن جولة جديدة من المحادثات المباشرة قد تُعقد خلال هذا الأسبوع، بعدما فشلت الجولة التي قادها الأميركي جي دي فانس في باكستان، السبت الماضي، في التوصل إلى اتفاق سلام.



ونقل مصدر مشارك في المحادثات لوكالة " " أن عودة الطرفين إلى التفاوض قريباً تبقى ممكنة، ربما في نهاية هذا الأسبوع، مشيراً إلى أنه تم تقديم اقتراح إلى وطهران لإعادة إرسال وفديهما. في المقابل، قال مصدر إيراني للوكالة إن موعداً محدداً لم يُحسم بعد، وإن الفترة من الجمعة إلى الأحد لا تزال مفتوحة.



ورغم بدء القوات الأميركية تنفيذ حصار يمنع السفن من دخول أو مغادرة الموانئ ، عبّر كل من فانس وترمب، الاثنين، عن أملهما في عقد محادثات جديدة. وقال مسؤول أميركي لـNBC NEWS إن هناك "تواصلاً مستمراً" بين واشنطن وطهران، وإن "تقدماً" تحقق نحو اتفاق.



وفي الملف النووي، تُقدّر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك ما يقارب ألف رطل من اليورانيوم عالي التخصيب، وهي كمية تكفي لصنع 11 سلاحاً نووياً، فيما تؤكد طهران أن هذا اليورانيوم لا يزال مدفوناً تحت الأرض بعد الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت منشآت التخصيب العام الماضي، وتصر على أن برنامجها النووي سلمي.



أما في ما يتعلق بمضيق هرمز، فرغم مخاطر التصعيد، يبدو أن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لا يزال صامداً. وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "CENTCOM" أن أياً من السفن لم يتمكن من تجاوز الحصار خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى، مشيرة إلى أن 6 سفن تجارية التزمت بتعليمات القوات الأميركية.

وأضافت، عبر منصة "إكس"، أن أكثر من 10 آلاف عسكري أميركي، وأكثر من 12 سفينة حربية، وعشرات الطائرات، يشاركون في مهمة حصار السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها.

Advertisement