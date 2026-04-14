تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ترامب يلمّح لعودة مفاوضات باكستان.. ويرفض طرح الـ20 عاماً

Lebanon 24
14-04-2026 | 12:56
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 رجّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، استئناف محادثات السلام مع إيران في باكستان خلال اليومين المقبلين، معبّراً عن عدم رضاه حيال تقارير تحدثت عن طلب أميركي يقضي بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاماً، في وقت لا تزال فيه الخلافات قائمة حول الملف النووي ومضيق هرمز.ط

 وقالت صحيفة "نيويورك بوست" إن ترامب أشار، خلال مقابلة هاتفية، إلى أن المناقشات مع إيران "تجري، ولكنها بطيئة بعض الشيء"، قبل أن يلفت إلى أن جولة ثانية من المفاوضات المباشرة لإنهاء الحرب قد تُعقد في أوروبا.

لكن بعد نحو نصف ساعة، عاد ترمب واتصل بالصحيفة مجدداً ليقدم تحديثاً جديداً، قائلاً إن شيئاً ما قد يحدث خلال اليومين المقبلين، وإن الاحتمال بات يميل أكثر إلى العودة إلى إسلام آباد.

وأضاف: "من المرجح أكثر، أتعلم لماذا؟ لأن الجنرال عاصم منير يقوم بعمل رائع"، معتبراً أن العودة إلى باكستان تبدو أكثر منطقية من الذهاب إلى بلد "ليس له علاقة بالأمر".

وفي السياق نفسه، قال ترامب إنه لا يحبذ الطرح المتداول بشأن تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاماً، مضيفاً: "كنت أقول إنه لا يمكن أن يمتلكوا أسلحة نووية، لذلك أنا لا أحب الـ20 عاماً".

وفي موازاة ذلك، قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة "نيوزناشن" إن المحادثات المباشرة مع إيران لا تزال قيد البحث والنقاش، لكنه شدد على أنه لم يتم تحديد موعد لها حتى الآن.

كما أفاد مصدران مطلعان لشبكة NBC NEWS بأن جولة جديدة من المحادثات المباشرة قد تُعقد خلال هذا الأسبوع، بعدما فشلت الجولة التي قادها نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في باكستان، السبت الماضي، في التوصل إلى اتفاق سلام.

ونقل مصدر مشارك في المحادثات لوكالة "رويترز" أن عودة الطرفين إلى التفاوض قريباً تبقى ممكنة، ربما في نهاية هذا الأسبوع، مشيراً إلى أنه تم تقديم اقتراح إلى واشنطن وطهران لإعادة إرسال وفديهما. في المقابل، قال مصدر إيراني للوكالة إن موعداً محدداً لم يُحسم بعد، وإن الفترة من الجمعة إلى الأحد لا تزال مفتوحة.

ورغم بدء القوات الأميركية تنفيذ حصار يمنع السفن من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية، عبّر كل من فانس وترمب، الاثنين، عن أملهما في عقد محادثات جديدة. وقال مسؤول أميركي لـNBC NEWS إن هناك "تواصلاً مستمراً" بين واشنطن وطهران، وإن "تقدماً" تحقق نحو اتفاق.

وفي الملف النووي، تُقدّر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك ما يقارب ألف رطل من اليورانيوم عالي التخصيب، وهي كمية تكفي لصنع 11 سلاحاً نووياً، فيما تؤكد طهران أن هذا اليورانيوم لا يزال مدفوناً تحت الأرض بعد الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت منشآت التخصيب العام الماضي، وتصر على أن برنامجها النووي سلمي.

أما في ما يتعلق بمضيق هرمز، فرغم مخاطر التصعيد، يبدو أن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لا يزال صامداً. وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "CENTCOM" أن أياً من السفن لم يتمكن من تجاوز الحصار خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى، مشيرة إلى أن 6 سفن تجارية التزمت بتعليمات القوات الأميركية.
وأضافت، عبر منصة "إكس"، أن أكثر من 10 آلاف عسكري أميركي، وأكثر من 12 سفينة حربية، وعشرات الطائرات، يشاركون في مهمة حصار السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها.
مواضيع ذات صلة
دونالد ترامب

البيت الأبيض

نائب الرئيس

الإيرانية

الإيراني

دونالد

أوروبا

واشنطن

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24