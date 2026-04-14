تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الحاملة “تريبولي” تواصل مهامها في الحصار البحري على إيران

Lebanon 24
14-04-2026 | 16:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كتب موقع "الحدث": على الرغم من تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إجراء جولة مفاوضات جديدة مع إيران في باكستان، مبيناً أنها خلال اليومين المقبلين، أرسل الجيش مزيداً من التعزيزات.

3500 بحار وجندي

فقد أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن طائرة مقاتلة شبحية من طراز أف-35 بي في حالة جاهزية للإقلاع من على متن السفينة يو أس أس تريبولي (LHA 7)، وذلك بينما تبحر سفينة الهجوم البرمائي في مياه بحر العرب.

وأضافت سنتكوم عبر X، أن السفينة تريبولي بصحبة طاقمها المكون من 3500 بحار وجندي من مشاة البحرية المتواجدين على متنها، تضطلع بمهمة فرض حصار على السفن التي تدخل الموانئ الإيرانية أو تغادرها.

كما تابعت أن هذا الحصار يُطبَّق بحيادية تامة على السفن التابعة لجميع الدول، وفق المنشور.

أتى ذلك بينما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية مواصلة فرض أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني.

وأضافت في بيان، أنها ستفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تدعم إيران أيضاً.

جاء هذا بعدما قال ترامب في مقابلة مع "نيويورك بوست"، إن محادثات مع إيران "ربما تُعقد خلال اليومين المقبلين" في باكستان.

كما أضاف "نحن أكثر ميلاً للذهاب إلى باكستان لإجراء محادثات بشأن إيران"، مشيراً إلى أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يقوم بعمل رائع في المحادثات مع طهران.

وشدد الرئيس الأميركي على أن إيران لا يمكن أن تمتلك السلاح النووي، مبيناً أنه ضد منح إيران 20 عاماً لتعليق تخصيب اليورانيوم.

يوم ثالث من حصار بحري

يذكر أن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) كانت أعلنت مشاركة أكثر من 10 آلاف من عناصر ومشاة البحرية وسلاح الجو، إلى جانب أكثر من 12 سفينة حربية وعشرات الطائرات، في تنفيذ عملية لفرض حصار بحري على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها.

وأوضحت "سنتكوم" أن العملية أسفرت خلال الساعات الـ24 الأولى عن منع أي سفينة من عبور الحصار، فيما امتثلت 6 سفن تجارية لتوجيهات القوات الأميركية بالعودة إلى أحد الموانئ الإيرانية في خليج عُمان.

وأكدت أن الحصار يُطبق بشكل محايد على السفن التابعة لجميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك موانئ إيران على الخليج العربي وخليج عُمان.

في المقابل، شددت القيادة على أن القوات الأميركية تواصل دعم حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز من وإلى موانئ غير إيرانية.

أما باكستان التي رعت الوساطة بين البلدين، فكانت أكدت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية أنها ستواصل مساعيها من أجل دفع الجانبين لعقد لقاء ثانٍ، والإبقاء على اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي أعلن عنه فجر الثامن من أبريل الحالي، بعد 40 يوماً من الحرب التي تفجرت في 28 شباط الماضي.

مواضيع ذات صلة
البحرية الأميركية: الحاملة "فورد" جاهزة لتنفيذ مهامها كاملة
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 01:17:03 Lebanon 24 Lebanon 24
WSJ: تمركز 15 سفينة حربية أميركية بالمنطقة لدعم الحصار البحري على إيران
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 01:17:03 Lebanon 24 Lebanon 24
دخول الحصار البحري الأميركي على موانئ إيران حيّز التنفيذ
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 01:17:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء تطبيق الحصار البحري الأميركي على إيران بعد أقل من ساعة
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 01:17:03 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

قائد الجيش

إيران على

الإيرانية

الإيراني

نيويورك

بات على

دونالد

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24