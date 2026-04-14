تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
إقتصاد
واشنطن تخفف القيود على فنزويلا.. نافذة جديدة للتعامل مع البنك المركزي
Lebanon 24
14-04-2026
|
16:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتجه
الولايات المتحدة
إلى تخفيف
العقوبات
المفروضة على فنزويلا، بما يسمح للأطراف بإجراء معاملات مع
البنك المركزي
الفنزويلي، في وقت تدفع فيه
إدارة الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
نحو إعادة تنشيط قطاع
النفط
في البلاد، بعد القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.
وبموجب رخصة عامة أصدرتها
وزارة الخزانة
الأميركية الثلاثاء، بات في إمكان المؤسسات المالية وجهات أخرى تنفيذ أعمال مع البنك المركزي لفنزويلا، إلى جانب عدد محدود من المؤسسات الأخرى داخل البلاد.
وتشمل الأنشطة المسموح بها الخدمات المصرفية المقومة بالدولار الأميركي، وخدمات المدفوعات، وحسابات المراسلة، وفقاً للرخصة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، وهو الجهة المشرفة على العقوبات الأميركية.
كما تنص رخصة عامة منفصلة على إمكان التفاوض بشأن العقود مع الحكومة الفنزويلية، شرط أن تتقدم الأطراف بطلب رسمي وتحصل على موافقة صريحة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قبل الدخول في تلك العقود.
وكانت "
بلومبرغ
" قد أفادت الأسبوع الماضي بأن
إدارة ترامب
كانت تدرس بالفعل رفع العقوبات عن البنك المركزي لفنزويلا.
واشنطن تخفف الضغط على نفط فنزويلا
واشنطن تخفف الضغط على نفط فنزويلا
أوكرانيا تتلقى 1.4 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة
أوكرانيا تتلقى 1.4 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة
رئيسة البنك المركزي الأوروبي: نواجه صدمة حقيقية والأسواق ربما تبالغ في التفاؤل
رئيسة البنك المركزي الأوروبي: نواجه صدمة حقيقية والأسواق ربما تبالغ في التفاؤل
البنك المركزي الأميركي: التضخم لا يزال مرتفعًا إلى حد ما
البنك المركزي الأميركي: التضخم لا يزال مرتفعًا إلى حد ما
إقتصاد
عربي-دولي
الولايات المتحدة
وزارة الخزانة
البنك المركزي
دونالد ترامب
إدارة الرئيس
إدارة ترامب
دارة الرئيس
العقوبات
تابع
أوّل لقاء لبناني إسرائيلي مباشر في أميركا قبل عقود.. طلب تهدئة موقتة واتفاق على بدء مفاوضات مباشرة(فيديو وصور)
أوّل لقاء لبناني إسرائيلي مباشر في أميركا قبل عقود.. طلب تهدئة موقتة واتفاق على بدء مفاوضات مباشرة(فيديو وصور)
11:06 | 2026-04-14
وثيقة أمنية تثير الجدل.. النيابة الإسرائيلية تطالب بكشف مبررات غياب نتنياهو عن المحكمة
وثيقة أمنية تثير الجدل.. النيابة الإسرائيلية تطالب بكشف مبررات غياب نتنياهو عن المحكمة
16:59 | 2026-04-14
تنسيق سعودي مصري تركي باكستاني حول تطورات المنطقة
تنسيق سعودي مصري تركي باكستاني حول تطورات المنطقة
16:54 | 2026-04-14
السعودية تدين الهجمات.. وتحمل العراق مسؤولية مواجهة التهديدات
السعودية تدين الهجمات.. وتحمل العراق مسؤولية مواجهة التهديدات
16:54 | 2026-04-14
غروسي: لا يمكن إيقاف برنامج إيران النووي عسكريا
غروسي: لا يمكن إيقاف برنامج إيران النووي عسكريا
16:49 | 2026-04-14
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في بيروت... وهذا ما تبيّن
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في بيروت... وهذا ما تبيّن
06:53 | 2026-04-14
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
11:13 | 2026-04-14
من بنت جبيل الى الطيبة.. مَنْ يتقدم؟
من بنت جبيل الى الطيبة.. مَنْ يتقدم؟
10:00 | 2026-04-14
تحذير عاجل لمستخدمي هواتف "آيفون"!
تحذير عاجل لمستخدمي هواتف "آيفون"!
08:20 | 2026-04-14
انتهاء الاجتماع اللبناني الاسرائيلي.. هذا ما طلبه لبنان وأميركا
انتهاء الاجتماع اللبناني الاسرائيلي.. هذا ما طلبه لبنان وأميركا
13:37 | 2026-04-14
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
11:06 | 2026-04-14
أوّل لقاء لبناني إسرائيلي مباشر في أميركا قبل عقود.. طلب تهدئة موقتة واتفاق على بدء مفاوضات مباشرة(فيديو وصور)
16:59 | 2026-04-14
وثيقة أمنية تثير الجدل.. النيابة الإسرائيلية تطالب بكشف مبررات غياب نتنياهو عن المحكمة
16:54 | 2026-04-14
تنسيق سعودي مصري تركي باكستاني حول تطورات المنطقة
16:54 | 2026-04-14
السعودية تدين الهجمات.. وتحمل العراق مسؤولية مواجهة التهديدات
16:49 | 2026-04-14
غروسي: لا يمكن إيقاف برنامج إيران النووي عسكريا
16:45 | 2026-04-14
السفن الأوروبية بشأن هرمز لن تكون تحت قيادة أميركية
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24