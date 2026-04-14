واشنطن تخفف القيود على فنزويلا.. نافذة جديدة للتعامل مع البنك المركزي

تتجه إلى تخفيف المفروضة على فنزويلا، بما يسمح للأطراف بإجراء معاملات مع الفنزويلي، في وقت تدفع فيه الأميركي نحو إعادة تنشيط قطاع في البلاد، بعد القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.



وبموجب رخصة عامة أصدرتها الأميركية الثلاثاء، بات في إمكان المؤسسات المالية وجهات أخرى تنفيذ أعمال مع البنك المركزي لفنزويلا، إلى جانب عدد محدود من المؤسسات الأخرى داخل البلاد.

وتشمل الأنشطة المسموح بها الخدمات المصرفية المقومة بالدولار الأميركي، وخدمات المدفوعات، وحسابات المراسلة، وفقاً للرخصة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، وهو الجهة المشرفة على العقوبات الأميركية.



كما تنص رخصة عامة منفصلة على إمكان التفاوض بشأن العقود مع الحكومة الفنزويلية، شرط أن تتقدم الأطراف بطلب رسمي وتحصل على موافقة صريحة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قبل الدخول في تلك العقود.



وكانت " " قد أفادت الأسبوع الماضي بأن كانت تدرس بالفعل رفع العقوبات عن البنك المركزي لفنزويلا.

