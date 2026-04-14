تنسيق سعودي مصري تركي باكستاني حول تطورات المنطقة

استضافت العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الثلاثاء، اجتماعاً لكبار المسؤولين من باكستان والسعودية ومصر وتركيا، متابعةً للاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول الأربع الذي عُقد في 29 آذار.



وأعلنت أن مدير عام لتخطيط السياسات في الوزارة، الأمير الدكتور بن خالد بن الكبير، شارك في الاجتماع الافتتاحي لكبار المسؤولين ضمن الإطار التشاوري الرباعي بين ومصر وباكستان وتركيا في العاصمة الباكستانية.



وذكرت الوزارة، في بيان، أن الأمير عبد الله بن خالد ورؤساء الوفود المشاركة التقوا، عقب الاجتماع، وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز التنسيق المشترك بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها.

Advertisement