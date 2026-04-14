Advertisement

بعد تلقيها تهديدات خطيرة.. إلغاء مشاركة أرملة تشارلي كيرك في فعالية مع نائب الرئيس الأميركي

14-04-2026 | 23:41
بعد تلقيها تهديدات خطيرة.. إلغاء مشاركة أرملة تشارلي كيرك في فعالية مع نائب الرئيس الأميركي
ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن إيريكا كيرك، أرملة الناشط الأميركي تشارلي كيرك، ألغت مشاركتها في فعالية جماهيرية جمعتها بنائب الرئيس جي دي فانس، بعد تلقيها "تهديدات بالغة الخطورة".

وعُيّن أندرو كولفيت، المتحدث باسم منظمة "تورنينغ بوينت يو إس إيه" التي تتولى كيرك رئاستها، بديلًا عنها خلال الفعالية التي أُقيمت الثلاثاء في مدينة أثينا بولاية جورجيا، حيث تولى إدارة الحوار مع فانس أمام الحضور، وشرح أسباب غياب كيرك عن المقابلة المقررة مع نائب الرئيس.


وقال كولفيت: "سأطرح الأمر بوضوح أمامكم سيادة نائب الرئيس؛ أنا هنا اليوم بدلا من صديقتنا إريكا كيرك لأنها، للأسف، كانت هدفا لتهديدات جدية بالغة الخطورة استهدفتها شخصيا".


وصف كولفيت الموقف بأنه "انعكاس مؤسف لواقع البلاد الراهن"، مشيرا إلى أن البعض بات يتفرغ لمهاجمة إريكا كيرك بشكل ممنهج.


من جانبه، أبدى جي دي فانس علمه المسبق بالتهديدات التي واجهت كيرك البالغة من العمر 37 عاما، مؤكدا أنه تشاور مع "جهاز الخدمة السرية" قبل المضي قدما في إقامة الفعالية.


وقال فانس: "لقد قررنا أن تترك إريكا لتقوم بما تراه ضروريا لحماية نفسها وعائلتها، مع ثقتنا بأن ممثلها أندرو سيقوم بالمهمة، لنستمر في إنجاح هذه الفعالية".


وانبرى فانس للدفاع عن إيريكا كيرك، واصفا ما تمر به منذ اغتيال زوجها في سبتمبر الماضي بأنه "جحيمان متلازمان"؛ الأول الصدمة العلنية المروّعة لمقتل والد طفليها، والثاني حملة الانتقادات الشرسة التي لاحقتها عبر الإنترنت في أعقاب الاغتيال.


وأضاف فانس بلهجة حادة: "الهجمات التي تتعرض لها إريكا والأكاذيب التي تُحاك حولها هي من بين أكثر الأمور خزيا في حياتنا العامة".


وندد فانس بشدة بنظريات المؤامرة التي زعمت تورط الأرملة في اغتيال زوجها، واصفا إياها بأنها "مزاعم مقززة ولا أساس لها من الصحة". وأضاف: "إن الرد المناسب على اغتيال تشارلي كيرك على يد متطرف يساري كان يجب أن يكون بملاحقة الإرهاب والعنف اليساري، وليس باستهداف أرملته".


واستكمالا لما قاله فانس، أكد كولفيت أن غياب كيرك عن الفعالية كان مبررا بالكامل، مؤكدا أنها تعيش واقعا مريرا تدرك فيه أن أطفالها "باتوا على بُعد خطوة واحدة من اليتم الكامل".


واختتم كولفيت بالقول إن كيرك تعيش تحت ضغط مستمر، مشددا على أن المنظمة تتعامل مع التهديدات الموجهة إليها بمنتهى الجدية.


يُذكر أن تشارلي كيرك، 31 عاما، قُتل في أيلول العام الماضي، رميا بالرصاص في جامعة "يوتا فالي" بينما كان يتحدث أمام حشد من الآلاف كجزء من جولة "العودة الأميركية". (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أرملة كاتب بارز... وفاة والدة فنانتين سوريتين
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 11:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: الوسطاء يحاولون عقد اجتماع في إسلام أباد بمشاركة قاليباف ومسؤولين إيرانيين مع ويتكوف وكوشنر وربما نائب الرئيس الأميركي فانس
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 11:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تلقي تهديدات.. إخلاء مستشفى في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 11:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يصل إلى باكستان لإجراء مفاوضات مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 11:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:12 | 2026-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:10 | 2026-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2026-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:24 | 2026-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:04 | 2026-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:12 | 2026-04-15
Lebanon24
04:10 | 2026-04-15
Lebanon24
03:49 | 2026-04-15
Lebanon24
03:24 | 2026-04-15
Lebanon24
03:04 | 2026-04-15
Lebanon24
02:49 | 2026-04-15
