عربي-دولي
بصور من الاقمار الاصطناعية.. إيران ترفع الأنقاض عن منشآتها الصاروخية
Lebanon 24
15-04-2026
|
00:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صور أقمار صناعية أن
إيران
بدأت إزالة الأنقاض التي تسد مداخل قواعدها الصاروخية تحت الأرض، وذلك خلال فترة وقف إطلاق النار.
وأظهرت الصور الأربعاء، آليات ثقيلة تقوم برفع الركام من مداخل الأنفاق وتحميله في شاحنات قريبة، في محاولة لإعادة فتح هذه المنشآت، وفقا لشبكة CNN.
أتى هذا بعدما أظهر تحقيق سابق للشبكة أشار إلى أن
الولايات المتحدة
وإسرائيل استهدفتا مداخل تلك القواعد بهدف تعطيل منصات إطلاق الصواريخ، ومنع خروجها لتنفيذ هجمات أو العودة لإعادة التذخير.
وبحسب تقييمات استخباراتية أميركية، لا يزال نحو نصف منصات إطلاق الصواريخ
الإيرانية
سليماً بعد شهر من القتال، فيما يُعتقد أن عدداً منها دُفن تحت الأرض نتيجة استهداف مداخل الأنفاق.
أتى التحقيق الجديد بعدما أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الأربعاء، أن الحرب على
إيران على
وشك الانتهاء.
فيما أوضح
نائب الرئيس
الأميركي جيه دي
فانس
، أن الولايات المتحدة الأميركية تريد اتفاقا شاملا مع إيران، مشددا على أن الأخيرة ترغب في ذلك أيضاً.
جولة ثانية من المحادثات
يذكر أن الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب
كان أعلن الثلاثاء، إجراء جولة مفاوضات جديدة مع إيران في باكستان، مبيناً أنها خلال اليومين المقبلين.
مواضيع ذات صلة
"نيويورك تايمز" عن تحليل لصور أقمار اصطناعيّة: إيران قصفت ما لا يقلّ عن 6 منشآت عسكريّة أميركيّة في الشرق الأوسط
"نيويورك تايمز" عن تحليل لصور أقمار اصطناعيّة: إيران قصفت ما لا يقلّ عن 6 منشآت عسكريّة أميركيّة في الشرق الأوسط
الكرملين: تقرير وول ستريت جورنال بشأن تزويدنا لإيران بصور أقمار اصطناعية وتكنولوجيا مسيرات كاذب
الكرملين: تقرير وول ستريت جورنال بشأن تزويدنا لإيران بصور أقمار اصطناعية وتكنولوجيا مسيرات كاذب
رويترز عن شركة بلانت لعملائها: سنوقف صور الأقمار الاصطناعية الخاصة بإيران والشرق الأوسط استجابة لطلب أميركي
رويترز عن شركة بلانت لعملائها: سنوقف صور الأقمار الاصطناعية الخاصة بإيران والشرق الأوسط استجابة لطلب أميركي
نيويورك تايمز عن تحليل لصور أقمار اصطناعية: عدة منشآت عسكرية أميركية تضررت أو دمرت بما في ذلك معدات اتصالات
نيويورك تايمز عن تحليل لصور أقمار اصطناعية: عدة منشآت عسكرية أميركية تضررت أو دمرت بما في ذلك معدات اتصالات
قد يعجبك أيضاً
في المحطة الثانية من جولته الأفريقية.. بابا الفاتيكان يصل إلى الكاميرون
في المحطة الثانية من جولته الأفريقية.. بابا الفاتيكان يصل إلى الكاميرون
حلفاء ترامب يتحسبون لانسحابه من الأطلسي.. هذا ما يتم التحضير له
حلفاء ترامب يتحسبون لانسحابه من الأطلسي.. هذا ما يتم التحضير له
بعد إطلاق سراحها في فرنسا.. طالبة إيرانية تصل إلى طهران
بعد إطلاق سراحها في فرنسا.. طالبة إيرانية تصل إلى طهران
الحكومة السودانية: مؤتمر ألمانيا تدخُّل غير مقبول في شؤوننا
الحكومة السودانية: مؤتمر ألمانيا تدخُّل غير مقبول في شؤوننا
غروسي يدق ناقوس الخطر : كوريا الشمالية تُظهر "زيادة خطرة" في قدرتها على صنع أسلحة نووية
غروسي يدق ناقوس الخطر : كوريا الشمالية تُظهر "زيادة خطرة" في قدرتها على صنع أسلحة نووية
الأكثر قراءة
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في بيروت... وهذا ما تبيّن
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في بيروت... وهذا ما تبيّن
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
من بنت جبيل الى الطيبة.. مَنْ يتقدم؟
من بنت جبيل الى الطيبة.. مَنْ يتقدم؟
تحذير عاجل لمستخدمي هواتف "آيفون"!
تحذير عاجل لمستخدمي هواتف "آيفون"!
تقرير لـ"The Spectator": إسرائيل لن تُوقف حربها في لبنان قبل تحقيق هذا الأمر
تقرير لـ"The Spectator": إسرائيل لن تُوقف حربها في لبنان قبل تحقيق هذا الأمر
أيضاً في عربي-دولي
04:12 | 2026-04-15
في المحطة الثانية من جولته الأفريقية.. بابا الفاتيكان يصل إلى الكاميرون
04:10 | 2026-04-15
حلفاء ترامب يتحسبون لانسحابه من الأطلسي.. هذا ما يتم التحضير له
03:49 | 2026-04-15
بعد إطلاق سراحها في فرنسا.. طالبة إيرانية تصل إلى طهران
03:24 | 2026-04-15
الحكومة السودانية: مؤتمر ألمانيا تدخُّل غير مقبول في شؤوننا
03:04 | 2026-04-15
غروسي يدق ناقوس الخطر : كوريا الشمالية تُظهر "زيادة خطرة" في قدرتها على صنع أسلحة نووية
02:49 | 2026-04-15
رئيس وزراء باكستان يبدأ جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
15/04/2026 11:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
15/04/2026 11:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
15/04/2026 11:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
