بصور من الاقمار الاصطناعية.. إيران ترفع الأنقاض عن منشآتها الصاروخية

كشفت صور أقمار صناعية أن بدأت إزالة الأنقاض التي تسد مداخل قواعدها الصاروخية تحت الأرض، وذلك خلال فترة وقف إطلاق النار.

وأظهرت الصور الأربعاء، آليات ثقيلة تقوم برفع الركام من مداخل الأنفاق وتحميله في شاحنات قريبة، في محاولة لإعادة فتح هذه المنشآت، وفقا لشبكة CNN.



أتى هذا بعدما أظهر تحقيق سابق للشبكة أشار إلى أن وإسرائيل استهدفتا مداخل تلك القواعد بهدف تعطيل منصات إطلاق الصواريخ، ومنع خروجها لتنفيذ هجمات أو العودة لإعادة التذخير.



وبحسب تقييمات استخباراتية أميركية، لا يزال نحو نصف منصات إطلاق الصواريخ سليماً بعد شهر من القتال، فيما يُعتقد أن عدداً منها دُفن تحت الأرض نتيجة استهداف مداخل الأنفاق.

أتى التحقيق الجديد بعدما أعلن الرئيس الأميركي الأربعاء، أن الحرب على وشك الانتهاء.



فيما أوضح الأميركي جيه دي ، أن الولايات المتحدة الأميركية تريد اتفاقا شاملا مع إيران، مشددا على أن الأخيرة ترغب في ذلك أيضاً.



جولة ثانية من المحادثات

يذكر أن الرئيس الأميركي كان أعلن الثلاثاء، إجراء جولة مفاوضات جديدة مع إيران في باكستان، مبيناً أنها خلال اليومين المقبلين.