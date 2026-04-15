تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
24
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
18
o
بعلبك
10
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
روسيا: مستعدون لتعويض نقص الطاقة لدى الصين
Lebanon 24
15-04-2026
|
01:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الخارجية الروسي
سيرغي
لافروف الأربعاء خلال زيارة لبكين، إن
روسيا
مستعدة "للتعويض" عن النقص في موارد الطاقة الذي تواجهه
الصين
ودول أخرى بسبب الحرب في
الشرق الأوسط
، وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية.
وصرح لافروف خلال مؤتمر صحافي في بكين "بإمكان روسيا، بدون أدنى شك، أن تعوّض النقص في الموارد" للصين و"للدول الأخرى المهتمة بالعمل معنا".
كما أكد أن الرئيس
فلاديمير بوتين
سيقوم بزيارة للصين خلال النصف الأول من العام 2026.
واستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأربعاء لافروف الذي بدأ الثلاثاء زيارة للصين تستغرق يومين.
وتربط البلدين علاقات دبلوماسية واقتصادية وثيقة، وهما شريكان لإيران ومنافسان للولايات المتحدة.
وأكد لافروف أن العلاقات بين روسيا والصين "تبقى راسخة في وجه كل العواصف". وأشار إلى أن العلاقات بين
بوتين
وشي تساهم في "قدرة بلديهما على الصمود في وجه الصدمات التي هزت العالم".
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24