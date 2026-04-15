روسيا: مستعدون لتعويض نقص الطاقة لدى الصين

قال لافروف الأربعاء خلال زيارة لبكين، إن مستعدة "للتعويض" عن النقص في موارد الطاقة الذي تواجهه ودول أخرى بسبب الحرب في ، وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية.



وصرح لافروف خلال مؤتمر صحافي في بكين "بإمكان روسيا، بدون أدنى شك، أن تعوّض النقص في الموارد" للصين و"للدول الأخرى المهتمة بالعمل معنا".



كما أكد أن الرئيس سيقوم بزيارة للصين خلال النصف الأول من العام 2026.

واستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأربعاء لافروف الذي بدأ الثلاثاء زيارة للصين تستغرق يومين.



وتربط البلدين علاقات دبلوماسية واقتصادية وثيقة، وهما شريكان لإيران ومنافسان للولايات المتحدة.



وأكد لافروف أن العلاقات بين روسيا والصين "تبقى راسخة في وجه كل العواصف". وأشار إلى أن العلاقات بين وشي تساهم في "قدرة بلديهما على الصمود في وجه الصدمات التي هزت العالم".