عربي-دولي

الجيش الأميركي: نجحنا في فرض حصار بحري كامل على إيران

Lebanon 24
15-04-2026 | 02:06
الجيش الأميركي: نجحنا في فرض حصار بحري كامل على إيران
الجيش الأميركي: نجحنا في فرض حصار بحري كامل على إيران photos 0
أعلن الجيش الأميركي أنه نجح في فرض حصار بحري على إيران، مما أدى إلى وقف حركة التجارة البحرية من وإلى البلاد.


وقال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في منشور على منصة إكس في وقت متأخر من الثلاثاء: "يجرى تنفيذ حصار كامل على الموانئ الإيرانية".

وأضاف أن القوات الأميركية حافظت على تفوقها البحري في الشرق الأوسط، وتمكنت خلال أقل من 36 ساعة من بدء الحصار من إيقاف التجارة المنقولة بحرا مع إيران بشكل كامل.

وفي منشور منفصل، ذكرت القيادة المركزية الأميركية أن مدمرات بحرية مزودة بصواريخ موجهة شاركت في العملية.

وأكدت أن الحصار يطبق بشكل غير تمييزي على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر المناطق الساحلية أو الموانئ في إيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن فرض حصار على مضيق هرمز بعد فشل المحادثات التي جرت في إسلام آباد بين واشنطن وطهران، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بهدف منع إيران من تحصيل إيرادات من رسوم المرور عبر المضيق وقطع عائداتها النفطية.
مواضيع ذات صلة
القيادة الوسطى الأميركية: تم فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بالكامل
القيادة الوسطى الأميركية: سنبدأ فرض حصار على حركة الملاحة البحرية من موانئ إيران وإليها يوم الاثنين
حصار بحري باهظ على إيران.. هذه كلفته
دخول الحصار البحري الأميركي على موانئ إيران حيّز التنفيذ
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:12 | 2026-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:10 | 2026-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2026-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:24 | 2026-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:04 | 2026-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:12 | 2026-04-15
Lebanon24
04:10 | 2026-04-15
Lebanon24
03:49 | 2026-04-15
Lebanon24
03:24 | 2026-04-15
Lebanon24
03:04 | 2026-04-15
Lebanon24
02:49 | 2026-04-15
