الجيش الأميركي: نجحنا في فرض حصار بحري كامل على إيران

أعلن الجيش الأميركي أنه نجح في فرض حصار بحري على ، مما أدى إلى وقف حركة التجارة البحرية من وإلى البلاد.





وقال براد كوبر، قائد القيادة المركزية (سنتكوم)، في منشور على منصة إكس في وقت متأخر من الثلاثاء: "يجرى تنفيذ حصار كامل على الموانئ ".



وأضاف أن القوات الأميركية حافظت على تفوقها البحري في ، وتمكنت خلال أقل من 36 ساعة من بدء الحصار من إيقاف التجارة المنقولة بحرا مع إيران بشكل كامل.



وفي منشور منفصل، ذكرت القيادة المركزية الأميركية أن مدمرات بحرية مزودة بصواريخ موجهة شاركت في العملية.



وأكدت أن الحصار يطبق بشكل غير تمييزي على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر المناطق الساحلية أو الموانئ في إيران.



وكان الرئيس الأميركي أعلن فرض حصار على مضيق هرمز بعد فشل المحادثات التي جرت في إسلام آباد بين وطهران، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بهدف منع إيران من تحصيل إيرادات من رسوم المرور عبر المضيق وقطع عائداتها النفطية.

