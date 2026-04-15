كوريا الجنوبية: لم نتلق طلباً أمريكياً لتأمين مضيق هرمز مع تأكيد الاستعداد للتعاون

أكد الكوري الجنوبي آن غيو-باك، أن بلاده لم تتلق أي طلب رسمي من للمشاركة في تأمين الملاحة بمضيق هرمز، معربا عن استعداد سيئول للتعاون.



وجاءت تصريحات آن وسط حصار أمريكي للموانئ بعد انهيار محادثات السلام بين وطهران خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث قال خلال جلسة للجنة الدفاع البرلمانية: "لم نتلق بعد خطابا أو طلبا رسميا. إذا تم تقديم طلب، فإننا نعتزم التعاون والمشاركة في مختلف أنواع المباحثات".



وأوضح: "نعتقد أننا كعضو في ، يجب علينا المشاركة عند الضرورة"، مضيفا أن كوريا الجنوبية تعتزم الانضمام إلى اجتماع متعدد الأطراف بقيادة وفرنسا بشأن الجهود المشتركة لاستعادة الملاحة في المضيق.



وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي: "سنقوم بتنسيق دقيق لمختلف الأساليب والإجراءات والرسائل الخارجية، مع مراعاة شاملة لعلاقاتنا مع كل من الولايات المتحدة وإيران"، مشيرا إلى أن وحدة تشيونغهيه العسكرية التي تم إرسالها للعمليات في خليج عدن غير مؤهلة للقيام بمهام في مضيق هرمز، نظرا لكونها عرضة لهجمات صاروخية.

