25
o
بيروت
25
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
عربي-دولي
كيف تنفذ أميركا حصارها للموانئ الإيرانية؟ تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
15-04-2026
|
02:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
دخل الحصار البحري الأميركي لإيران في
مضيق هرمز
يومه الثالث، وسط تأكيدات
القيادة المركزية
الأميركية أن قواتها تحاصر الموانئ
الإيرانية
بشكل كامل.
في حين أوضح مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم
الكشف عن
هويته لمناقشة عمليات عسكرية حساسة، أن الاستراتيجية الأميركية تقوم على مراقبة السفن الخاضعة للحصار أثناء مغادرتها المنشآت الإيرانية وعبورها مضيق هرمز، قبل اعتراضها وإجبارها على العودة.
كما أضاف المسؤول أن الجيش الأميركي لا يعتمد فقط على منارات التتبع الآلي (AIS) التي يُطلب من جميع السفن التجارية حملها، لتحديد ما إذا كانت السفن قادمة من موانئ إيرانية، لكنه رفض الخوض في مزيد من التفاصيل، مشيرًا إلى ضرورات الأمن العملياتي، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" اليوم الأربعاء.
كذلك امتنع المسؤول عن توضيح ما الذي قد يفعله الجيش في حال اضطر إلى صعود السفن والاستيلاء عليها.
وكان مسؤولون أميركيون أكدوا أن القوات الأميركية أحكمت الإغلاق على الموانئ الإيرانية. وأضافوا ألا طريق للدخول أو الخروج من الموانئ الإيرانية دون موافقة أميركية، وفق ما نقلت صحيفة "
واشنطن بوست
"
في حين أعلنت القيادة المركزية الأميركية في منشور على منصة إكس أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى، لم تتمكن أي سفينة من تجاوز الحصار الأميركي".
كما أضافت أن ست سفن امتثلت لتوجيهات القوات الأميركية بالعودة إلى ميناء إيراني. وأكدت أن قواتها أوقفت تماما التجارة الاقتصادية من
إيران
وإليها عن طريق البحر.
فيما قال مسؤول أميركي إن مدمرة أميركية أوقفت أمس الثلاثاء ناقلتي نفط كانتا تحاولان مغادرة ميناء تشابهار
الإيراني
مواضيع ذات صلة
ترامب: أميركا ستفرض حصارا على السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية
Lebanon 24
ترامب: أميركا ستفرض حصارا على السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية
15/04/2026 14:21:52
15/04/2026 14:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الصينية: الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية أمر خطير وغير مسؤول
Lebanon 24
الخارجية الصينية: الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية أمر خطير وغير مسؤول
15/04/2026 14:21:52
15/04/2026 14:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
متحدث ألماني بشأن إيران: نفهم أن الحصار الأميركي سيكون للموانئ الإيرانية وليس لمضيق هرمز
Lebanon 24
متحدث ألماني بشأن إيران: نفهم أن الحصار الأميركي سيكون للموانئ الإيرانية وليس لمضيق هرمز
15/04/2026 14:21:52
15/04/2026 14:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
القيادة الوسطى الأميركية: تم فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بالكامل
Lebanon 24
القيادة الوسطى الأميركية: تم فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بالكامل
15/04/2026 14:21:52
15/04/2026 14:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
آخر تهديد.. ماذا قالت إيران عن "البحر الأحمر"؟
Lebanon 24
آخر تهديد.. ماذا قالت إيران عن "البحر الأحمر"؟
07:05 | 2026-04-15
15/04/2026 07:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في حال إستئناف الحرب على إيران... أزمة تُواجه إسرائيل
Lebanon 24
في حال إستئناف الحرب على إيران... أزمة تُواجه إسرائيل
07:00 | 2026-04-15
15/04/2026 07:00:21
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من الضريات الاميركية... مصير اليورانيوم الايراني المخصب لا يزال مجهولاً ومكان دفنه غير معروف
Lebanon 24
على الرغم من الضريات الاميركية... مصير اليورانيوم الايراني المخصب لا يزال مجهولاً ومكان دفنه غير معروف
07:00 | 2026-04-15
15/04/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "نووي إيران".. هذا ما دعته إليه "وكالة الطاقة الذرية"
Lebanon 24
بشأن "نووي إيران".. هذا ما دعته إليه "وكالة الطاقة الذرية"
06:54 | 2026-04-15
15/04/2026 06:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أدرعي: هاجمنا 200 هدف لـ"حزب الله" خلال 24 ساعة
Lebanon 24
أدرعي: هاجمنا 200 هدف لـ"حزب الله" خلال 24 ساعة
06:46 | 2026-04-15
15/04/2026 06:46:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
Lebanon 24
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
11:13 | 2026-04-14
14/04/2026 11:13:52
Lebanon 24
Lebanon 24
من بنت جبيل الى الطيبة.. مَنْ يتقدم؟
Lebanon 24
من بنت جبيل الى الطيبة.. مَنْ يتقدم؟
10:00 | 2026-04-14
14/04/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مطاردة جوية.. هذه تفاصيل "ضربة السعديات - الجية"
Lebanon 24
مطاردة جوية.. هذه تفاصيل "ضربة السعديات - الجية"
02:40 | 2026-04-15
15/04/2026 02:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل لمستخدمي هواتف "آيفون"!
Lebanon 24
تحذير عاجل لمستخدمي هواتف "آيفون"!
08:20 | 2026-04-14
14/04/2026 08:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator": إسرائيل لن تُوقف حربها في لبنان قبل تحقيق هذا الأمر
Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator": إسرائيل لن تُوقف حربها في لبنان قبل تحقيق هذا الأمر
10:30 | 2026-04-14
14/04/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
07:05 | 2026-04-15
آخر تهديد.. ماذا قالت إيران عن "البحر الأحمر"؟
07:00 | 2026-04-15
في حال إستئناف الحرب على إيران... أزمة تُواجه إسرائيل
07:00 | 2026-04-15
على الرغم من الضريات الاميركية... مصير اليورانيوم الايراني المخصب لا يزال مجهولاً ومكان دفنه غير معروف
06:54 | 2026-04-15
بشأن "نووي إيران".. هذا ما دعته إليه "وكالة الطاقة الذرية"
06:46 | 2026-04-15
أدرعي: هاجمنا 200 هدف لـ"حزب الله" خلال 24 ساعة
06:43 | 2026-04-15
"تحذير أممي" يخص غزة.. الأمراض تنتشر!
