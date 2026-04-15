عربي-دولي
رئيس وزراء باكستان يبدأ جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا
Lebanon 24
15-04-2026
|
02:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الخارجية
الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف يبدأ اليوم الأربعاء جولة دبلوماسية مكثفة لأربعة أيام تشمل المملكة العربية
السعودية
وقطر وتركيا، في إطار مساعي باكستان الحثيثة تمهيداً لجولة ثانية محتملة من المحادثات بين
الولايات المتحدة
وإيران.
وقالت الوزارة في بيان إن "رئيس الوزراء محمد شهباز شريف سيقوم بزيارات رسمية إلى المملكة العربية السعودية ودولة قطر والجمهورية التركية في الفترة من 15 إلى 18 نيسان 2026"، وفق فرانس برس.
كما أوضحت أن الزيارات إلى السعودية وقطر ستُجرى "في إطار ثنائي"، بينما سيشارك رئيس الوزراء الباكستاني في منتدى أنطاليا للدبلوماسية في تركيا، وسيعقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس
التركي
رجب طيب أردوغان وعدد من القادة الآخرين على هامش المنتدى.
لا توافق حول عدة ملفات
يذكر أن الجولة الأولى من المحادثات المباشرة بين الجانبين الأميركي والإيراني عقدت في إسلام آباد السبت الماضي، غير أنها لم تفض إلى توافق بشأن عدة ملفات من ضمنها تخصيب اليورانيوم ودعم الوكلاء، فضلاً عن البرنامج الصاروخي
الإيراني
.
فيما أشار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، أمس الثلاثاء، إلى إجراء جولة جديدة من المفاوضات مع
إيران
خلال اليومين المقبلين.
إلا أن مسؤولين أميركيين وإيرانيين أفادوا لاحقاً بأن أي موعد لم يحدد بعد للجولة الثانية من المحادثات.
في حين رجحت مصادر أميركية ترؤس
نائب الرئيس
جي دي فانس الوفد الأميركي في الجولة الجديدة المرتقبة، بمشاركة كل من المبعوث الخاص ستيف وويتكوف وجاريد كوشنر، الذين قادوا الجولة الأولى أيضاً.
