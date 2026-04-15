رئيس وزراء باكستان يبدأ جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا

أعلنت الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف يبدأ اليوم الأربعاء جولة دبلوماسية مكثفة لأربعة أيام تشمل المملكة العربية وقطر وتركيا، في إطار مساعي باكستان الحثيثة تمهيداً لجولة ثانية محتملة من المحادثات بين وإيران.



وقالت الوزارة في بيان إن "رئيس الوزراء محمد شهباز شريف سيقوم بزيارات رسمية إلى المملكة العربية السعودية ودولة قطر والجمهورية التركية في الفترة من 15 إلى 18 نيسان 2026"، وفق فرانس برس.

كما أوضحت أن الزيارات إلى السعودية وقطر ستُجرى "في إطار ثنائي"، بينما سيشارك رئيس الوزراء الباكستاني في منتدى أنطاليا للدبلوماسية في تركيا، وسيعقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس رجب طيب أردوغان وعدد من القادة الآخرين على هامش المنتدى.



لا توافق حول عدة ملفات

يذكر أن الجولة الأولى من المحادثات المباشرة بين الجانبين الأميركي والإيراني عقدت في إسلام آباد السبت الماضي، غير أنها لم تفض إلى توافق بشأن عدة ملفات من ضمنها تخصيب اليورانيوم ودعم الوكلاء، فضلاً عن البرنامج الصاروخي .



فيما أشار الرئيس الأميركي ، أمس الثلاثاء، إلى إجراء جولة جديدة من المفاوضات مع خلال اليومين المقبلين.

إلا أن مسؤولين أميركيين وإيرانيين أفادوا لاحقاً بأن أي موعد لم يحدد بعد للجولة الثانية من المحادثات.



في حين رجحت مصادر أميركية ترؤس جي دي فانس الوفد الأميركي في الجولة الجديدة المرتقبة، بمشاركة كل من المبعوث الخاص ستيف وويتكوف وجاريد كوشنر، الذين قادوا الجولة الأولى أيضاً.