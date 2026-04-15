تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
25
o
بيروت
25
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
غروسي يدق ناقوس الخطر : كوريا الشمالية تُظهر "زيادة خطرة" في قدرتها على صنع أسلحة نووية
Lebanon 24
15-04-2026
|
03:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر
المدير العام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، في سيول، اليوم الأربعاء، من أن كوريا الشمالية تُظهر «زيادة خطرة جداً» في قدرتها على صنع أسلحة نووية.
ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد قال غروسي، في مؤتمر صحافي: «في تقييماتنا الدورية، تمكّنا من تأكيد وجود زيادة سريعة في العمليات» في مفاعل يونغبيون
النووي
.
وأضاف: «يشير كل ذلك إلى زيادة خطرة جداً في إمكانيات
جمهورية
كوريا الديمقراطية الشعبية في مجال إنتاج الأسلحة النووية المقدَّرة ببضع عشرات الرؤوس الحربية»، مستخدماً الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.
في سياق متصل، اتّهمت كوريا الشمالية اليابان، اليوم، بقيامها بـ«استفزاز خطير»، بعدما أعربت طوكيو عن معارضتها برنامج بيونغ يانغ النووي، في ورقة دبلوماسية سنوية.
ولا تربط البلدين علاقات دبلوماسية رسمية، وكثيراً ما تنتقد بيونغ يانغ طوكيو بسبب حكمها الاستعماري لشبه
الجزيرة
الكورية، والذي انتهى مع الحرب العالمية الثانية.
وأصدرت
وزارة الخارجية
اليابانية «الكتاب الأزرق» السنوي، الأسبوع الماضي، والذي يفصّل وجهات نظر طوكيو الدبلوماسية الرسمية ويجدد معارضتها امتلاك كوريا الشمالية أسلحة نووية.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، لم يكشف اسمه، في بيان نشرته
وكالة الأنباء
المركزية الكورية الرسمية، إن هذا الموقف «استفزاز خطير ينتهك الحقوق السيادية والمصالح الأمنية وحقوق التنمية لدولتنا المقدسة».
مواضيع ذات صلة
زعيم كوريا الشمالية: سنركّز على مشاريع لزيادة عدد الأسلحة النووية وتوسيع نطاق قدراتها التشغيلية
Lebanon 24
15/04/2026 14:22:06
مدير الطاقة الدولية يدق ناقوس الخطر: العالم قد يواجه أسوأ أزمة طاقة منذ عقود
Lebanon 24
"تحذير" يخصّ الجيش.. تقريرٌ يدق ناقوس الخطر!
Lebanon 24
ميلوني تدق ناقوس الخطر: الطاقة مهددة إذا اتسعت الأزمة
Lebanon 24
وزارة الخارجية
وكالة الأنباء
المدير العام
الفرنسية
ديمقراطي
الجزيرة
جمهورية
الشمالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
آخر تهديد.. ماذا قالت إيران عن "البحر الأحمر"؟
Lebanon 24
07:05 | 2026-04-15
في حال إستئناف الحرب على إيران... أزمة تُواجه إسرائيل
Lebanon 24
07:00 | 2026-04-15
على الرغم من الضريات الاميركية... مصير اليورانيوم الايراني المخصب لا يزال مجهولاً ومكان دفنه غير معروف
Lebanon 24
07:00 | 2026-04-15
بشأن "نووي إيران".. هذا ما دعته إليه "وكالة الطاقة الذرية"
Lebanon 24
06:54 | 2026-04-15
أدرعي: هاجمنا 200 هدف لـ"حزب الله" خلال 24 ساعة
Lebanon 24
06:46 | 2026-04-15
الأكثر قراءة
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
Lebanon 24
11:13 | 2026-04-14
من بنت جبيل الى الطيبة.. مَنْ يتقدم؟
Lebanon 24
10:00 | 2026-04-14
مطاردة جوية.. هذه تفاصيل "ضربة السعديات - الجية"
Lebanon 24
02:40 | 2026-04-15
تحذير عاجل لمستخدمي هواتف "آيفون"!
Lebanon 24
08:20 | 2026-04-14
تقرير لـ"The Spectator": إسرائيل لن تُوقف حربها في لبنان قبل تحقيق هذا الأمر
Lebanon 24
10:30 | 2026-04-14
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:05 | 2026-04-15
آخر تهديد.. ماذا قالت إيران عن "البحر الأحمر"؟
07:00 | 2026-04-15
في حال إستئناف الحرب على إيران... أزمة تُواجه إسرائيل
07:00 | 2026-04-15
على الرغم من الضريات الاميركية... مصير اليورانيوم الايراني المخصب لا يزال مجهولاً ومكان دفنه غير معروف
06:54 | 2026-04-15
بشأن "نووي إيران".. هذا ما دعته إليه "وكالة الطاقة الذرية"
06:46 | 2026-04-15
أدرعي: هاجمنا 200 هدف لـ"حزب الله" خلال 24 ساعة
06:43 | 2026-04-15
"تحذير أممي" يخص غزة.. الأمراض تنتشر!
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
02:43 | 2026-04-10
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
18:35 | 2026-04-08
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
04:56 | 2026-04-08
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24