عربي-دولي

غروسي يدق ناقوس الخطر : كوريا الشمالية تُظهر "زيادة خطرة" في قدرتها على صنع أسلحة نووية

Lebanon 24
15-04-2026 | 03:04
غروسي يدق ناقوس الخطر : كوريا الشمالية تُظهر زيادة خطرة في قدرتها على صنع أسلحة نووية
غروسي يدق ناقوس الخطر : كوريا الشمالية تُظهر زيادة خطرة في قدرتها على صنع أسلحة نووية
حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، في سيول، اليوم الأربعاء، من أن كوريا الشمالية تُظهر «زيادة خطرة جداً» في قدرتها على صنع أسلحة نووية.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد قال غروسي، في مؤتمر صحافي: «في تقييماتنا الدورية، تمكّنا من تأكيد وجود زيادة سريعة في العمليات» في مفاعل يونغبيون النووي.

وأضاف: «يشير كل ذلك إلى زيادة خطرة جداً في إمكانيات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في مجال إنتاج الأسلحة النووية المقدَّرة ببضع عشرات الرؤوس الحربية»، مستخدماً الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.
في سياق متصل، اتّهمت كوريا الشمالية اليابان، اليوم، بقيامها بـ«استفزاز خطير»، بعدما أعربت طوكيو عن معارضتها برنامج بيونغ يانغ النووي، في ورقة دبلوماسية سنوية.

ولا تربط البلدين علاقات دبلوماسية رسمية، وكثيراً ما تنتقد بيونغ يانغ طوكيو بسبب حكمها الاستعماري لشبه الجزيرة الكورية، والذي انتهى مع الحرب العالمية الثانية.

وأصدرت وزارة الخارجية اليابانية «الكتاب الأزرق» السنوي، الأسبوع الماضي، والذي يفصّل وجهات نظر طوكيو الدبلوماسية الرسمية ويجدد معارضتها امتلاك كوريا الشمالية أسلحة نووية.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، لم يكشف اسمه، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن هذا الموقف «استفزاز خطير ينتهك الحقوق السيادية والمصالح الأمنية وحقوق التنمية لدولتنا المقدسة».
مواضيع ذات صلة
زعيم كوريا الشمالية: سنركّز على مشاريع لزيادة عدد الأسلحة النووية وتوسيع نطاق قدراتها التشغيلية
مدير الطاقة الدولية يدق ناقوس الخطر: العالم قد يواجه أسوأ أزمة طاقة منذ عقود
"تحذير" يخصّ الجيش.. تقريرٌ يدق ناقوس الخطر!
ميلوني تدق ناقوس الخطر: الطاقة مهددة إذا اتسعت الأزمة
