الحكومة السودانية: مؤتمر ألمانيا تدخُّل غير مقبول في شؤوننا

قالت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، إن اعتزام استضافة مؤتمر حول يمثل تدخلاً مفاجئاً وغير مقبول في شؤونه الداخلية، ويأتي دون التشاور مع الخرطوم.



وحذّرت الحكومة من أن التعامل مع الجماعات شِبه العسكرية مِن شأنه أن يقوّض سيادة الدولة.



ومن المقرر أن يركز مؤتمر ، الذي يُعقد اليوم الأربعاء برعاية كل من الحكومة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد والاتحاد الأفريقي، أيضاً على تعهدات المساعدات الإنسانية.



ووفقاً للأمم المتحدة، لم يجرِ تأمين سوى نحو 16 في المائة من التمويل المطلوب لعام 2026 حتى الآن.

وأعلنت وزارة التنمية الألمانية أن برلين ستُقدم 20 مليون (23.58 مليون دولار) إضافية للسودان، هذا العام، مع وجود تعهدات تمويلية أخرى قيد الدراسة حالياً.



وقالت الوزارة، في بيان، إنها قدّمت، حتى نهاية 2025، مبلغ 155.4 مليون يورو لمشروعات في السودان والدول المجاورة المتضررة من الحرب فيه، وإنها ستزيد هذا المبلغ 20 مليون يورو هذا العام.