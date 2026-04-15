بعد إطلاق سراحها في فرنسا.. طالبة إيرانية تصل إلى طهران

وصلت الطالبة مهدية إسفندياري ‌إلى ‌ ، بعد إطلاق ‌سراحها ⁠في ، وذلك بعد ⁠السماح لمواطنَين فرنسيَّين اثنين -هما سيسيل كولر وجاك باريس- بمغادرة إيران ⁠بعد احتجازهما ثلاث سنوات ‌ونصف على ‌خلفية ‌اتهامات أمنية، وذلك حسبما ذكره التلفزيون .



وكانت مهدية إسفندياري قد أدينت في نهاية شباط ‌بتهمة تمجيد الإرهاب في منشورات ⁠على ⁠مواقع التواصل الاجتماعي، قبل إطلاق سراحها بعد قضائها نحو عام في السجن.



وصلت إسفندياري المولودة في إيران إلى فرنسا عام 2018؛ حيث عملت مترجمةً بعد تخرجها في مدينة ليون. حُكم عليها بالسجن 4 سنوات، منها سنة واحدة كحد أدنى إلزامي. واتهمها الفرنسي بنشر محتوى على حسابات منظمة «محور المقاومة» عامي 2023 و2024، لا سيما على منصات: «تلغرام» و«إكس» و«تويتش» و«يوتيوب».



وأشادت هذه المنشورات بشكل خاص بالهجوم الذي نفَّذته حركة «حماس» في 7 تشرين الأول 2023 ، وحرَّضت على أعمال «إرهابية» وأساءت إلى اليهود.



وبعد ساعات قليلة من إعلان مغادرة المواطنَين الفرنسيين من إيران، رُفعت عنها الإقامة الجبرية.



وكانت السلطات الإيرانية قد أشارت إلى تبادل سجناء في الأشهر الأخيرة، وهو ما لم تؤكده قط.

Advertisement