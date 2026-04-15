في المحطة الثانية من جولته الأفريقية.. البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى الكاميرون

وصل البابا لاوون إلى الكاميرون اليوم، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس بول بيا في المحطة الثانية من جولته ، بحسب وكالة أسوشييتد برس.



ويتولى بول بيا، البالغ من العمر 93 عاماً، رئاسة الكاميرون منذ عام 1982، بعدما شغل سابقاً منصب رئيس الوزراء.



ويُذكر أن أكثر من نصف سكان الكاميرون، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتنقون الديانة ، فيما يشكل نحو ربع السكان، بحسب قاعدة بيانات الديانات في العالم، بينما تبلغ نسبة نحو 20 في المئة من إجمالي السكان.



وتعاني الكاميرون من الديون الضخمة والفساد وتداعي البنية التحتية وارتفاع معدل البطالة بين الشباب.



ويقدر أن نحو 40% يعيشون في فقر. كما أن الكاميرون تعاني من تقييد السياسية وحرية الصحافة. وكان البابا لوون قد زار في بداية جولته. وبعد الكاميرون، سوف يتوجه إلى أنغولا وأفريقيا الاستوائية.

