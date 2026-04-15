25
o
بيروت
25
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
عربي-دولي
في المحطة الثانية من جولته الأفريقية.. البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى الكاميرون
Lebanon 24
15-04-2026
|
04:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل البابا لاوون
الرابع عشر
إلى الكاميرون اليوم، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس بول بيا في المحطة الثانية من جولته
الأفريقية
، بحسب وكالة أسوشييتد برس.
ويتولى بول بيا، البالغ من العمر 93 عاماً، رئاسة الكاميرون منذ عام 1982، بعدما شغل سابقاً منصب رئيس الوزراء.
ويُذكر أن أكثر من نصف سكان الكاميرون، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتنقون الديانة
المسيحية
، فيما يشكل
الكاثوليك
نحو ربع السكان، بحسب قاعدة بيانات الديانات في العالم، بينما تبلغ نسبة
المسلمين
نحو 20 في المئة من إجمالي السكان.
وتعاني الكاميرون من الديون الضخمة والفساد وتداعي البنية التحتية وارتفاع معدل البطالة بين الشباب.
ويقدر أن نحو 40% يعيشون في فقر. كما أن الكاميرون تعاني من تقييد
المعارضة
السياسية وحرية الصحافة. وكان البابا لوون قد زار
الجزائر
في بداية جولته. وبعد الكاميرون، سوف يتوجه إلى أنغولا وأفريقيا الاستوائية.
