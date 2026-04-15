الرئيس الصيني يستقبل لافروف... ملفات الشرق الأوسط على طاولة البحث

استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ سيرغي لافروف في بكين، الأربعاء، بحسب ما أفادت وكالة أنباء شينخوا الرسمية دون أن تقدم تفاصيل فورية عن محتوى المحادثات.



ووصل لافروف إلى العاصمة الثلثاء في زيارة ليومين يتوقع أن تناقش خلالها وروسيا الحرب في .



واستقبلت بكين هذا الأسبوع عددًا من من دول متضررة من الحرب وتداعياتها الاقتصادية، من بينهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن زايد آل والرئيس الفيتنامي تو لام.



واجتمع لافروف مع شي في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وفق ما نقلت "سي سي تي في" الحكومية، بعد يوم من انتقاده الجهود الرامية إلى "احتواء" والصين خلال محادثاته مع الصيني وانغ يي.



وقال لافروف من دون أن يحدد صراحة من يقصد "إنهم يحاولون تفكيك (الفضاء التعاوني في آسيا) من خلال إنشاء هياكل صغيرة الحجم، قائمة على كتل، وهادفة إلى احتواء" الصين وروسيا.



وتوطدت الشراكة الدبلوماسية والاقتصادية القوية أصلا بين بكين وموسكو منذ غزو القوات الروسية عام 2022، إذ تجتمعان على الخصومة مع .

