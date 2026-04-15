عربي-دولي

الرئيس الصيني يستقبل لافروف... ملفات الشرق الأوسط على طاولة البحث

Lebanon 24
15-04-2026 | 04:22
الرئيس الصيني يستقبل لافروف... ملفات الشرق الأوسط على طاولة البحث
استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بكين، الأربعاء، بحسب ما أفادت وكالة أنباء شينخوا الرسمية دون أن تقدم تفاصيل فورية عن محتوى المحادثات.

ووصل لافروف إلى العاصمة الصينية الثلثاء في زيارة ليومين يتوقع أن تناقش خلالها الصين وروسيا الحرب في الشرق الأوسط.

واستقبلت بكين هذا الأسبوع عددًا من القادة من دول متضررة من الحرب وتداعياتها الاقتصادية، من بينهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الفيتنامي تو لام.

واجتمع لافروف مع شي في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وفق ما نقلت "سي سي تي في" الحكومية، بعد يوم من انتقاده الجهود الرامية إلى "احتواء" روسيا والصين خلال محادثاته مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

وقال لافروف من دون أن يحدد صراحة من يقصد "إنهم يحاولون تفكيك (الفضاء التعاوني في آسيا) من خلال إنشاء هياكل صغيرة الحجم، قائمة على كتل، وهادفة إلى احتواء" الصين وروسيا.

وتوطدت الشراكة الدبلوماسية والاقتصادية القوية أصلا بين بكين وموسكو منذ غزو القوات الروسية أوكرانيا عام 2022، إذ تجتمعان على الخصومة مع الولايات المتحدة.
