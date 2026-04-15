4000 شركة وهمية و40 ألف فاتورة مزورة... تفكيك شبكة احتيال ضخمة هزّت النظام المالي الروسي

أعلنت تفكيك عصابة منظمة أنشأت نحو 4000 شركة وهمية في مناطق مختلفة من ، وأصدرت فواتير مزورة لصالح أكثر من 40 ألف شركة وجهة، ما أدى إلى حرمان الميزانية الروسية من أكثر من تريليون روبل من العائدات الضريبية.



وقالت المتحدثة باسم الروسية، بيترينكو: "تم في إنهاء نشاط أعضاء جماعة منظمة تسببوا بضرر للنظام المالي الروسي تجاوز تريليون روبل".



وأشارت إلى أن قام عناصر الجماعة سجلوا منذ عام 2023 أكثر من 4000 كيان اعتباري وهمي (شركة وهمية)، وقدموا فواتير مزورة باسم الشركات الوهمية إلى 40 ألف شركة ومؤسسة.



واحتوت الفواتير المزورة على معلومات عن بيع السلع أو تنفيذ أعمال إنشائية أو عمليات عقارية أو تقديم خدمات، فيما تم إدراج هذه الفواتير في الإقرارات الضريبية التي كانت ترسلها الشركات والجهات المخدوعة لهيئة الضرائب الروسية التي فضحت اللعبة.



وختمت بالقول: "نتيجة هذه الأفعال الإجرامية تم حرمان الميزانية الروسية من أكثر من تريليون روبل على شكل جبايات لا يمكن استيفاؤها".



وخلال القبض على أفراد العصابة أجرت أكثر من 30 مداهمة متزامنة في موسكو وسان ومقاطعتي بيرم وبيلغورود، شملت عناوين المطلوبين ومكاتب شركاتهم وجرى ضبط كم هائل من الأدلة الرقمية والورقية في حوزتهم.

Advertisement