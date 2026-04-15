عربي-دولي

باكستان تدين الهجمات الإسرائيلية في لبنان

Lebanon 24
15-04-2026 | 04:51
باكستان تدين الهجمات الإسرائيلية في لبنان
أدانت باكستان الهجمات التي تشنها إسرائيل في لبنان، وذلك خلال اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي، عقد بمقر الأمم المتحدة.

ودعت إسلام أباد إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإلى وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، بدون انقطاع.

وفي كلمته أمام الجلسة التي عقدت على مستوى السفراء، حذر نائب الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، السفير عثمان جادون، من أن الوضع الإنساني في لبنان يتدهور بسرعة.

وأضاف جادون أن القصف الإسرائيلي المستمر، لاسيما في جنوب لبنان وفي المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة، يضر بالمدنيين بشكل خطير ويؤدي إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المهمة.
ووصف جادون العمليات العسكرية المستمرة التي تشنها إسرائيل بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، مؤكدا مجددا دعم باكستان لسيادة لبنان.

كما شدد على أنه "يجب وقف التدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية وانتهاكات القانون الإنساني على الفور".
