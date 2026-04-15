خلال الحرب... هكذا ساعدت الصين إيران في ضرب الأهداف الأميركيّة

15-04-2026 | 06:00
خلال الحرب... هكذا ساعدت الصين إيران في ضرب الأهداف الأميركيّة
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ وثائق مسربة حصلت عليها صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، كشفت أن الحرس الثوري الإيراني حصل سرًّا على قمر صناعي تجسسي صيني متقدم، واستخدمه فعليًّا لتوجيه ضرباته ضد قواعد عسكرية أميركية في الشرق الأوسط خلال الحرب الأخيرة.

وبحسب الوثائق، حصلت إيران على النظام في أواخر 2024، وهو قمر صناعي يُعتقد أنه مرتبط بشركة Earth Eye Co الصينية

ووفق تقرير الصحيفة، استخدم فيلق الفضاء التابع للحرس الثوري هذا النظام لتحسين دقة استهداف صواريخه وطائراته المسيّرة ضدّ مواقع أميركية حساسة.

وحصل الحرس الثوري على هذا النظام الصيني المتقدم؛ ما منحه قدرة استهداف دقيقة لم تكن متوفرة سابقًا، كما أن هذا التعاون السري، بحسب التقرير، سمح لإيران بتحسين دقة صواريخها وطائراتها المسيّرة.

وتُشير الوثائق المسربة إلى أن إيران لم تكتفِ بالاعتماد على أقمارها الصناعية المحدودة، بل حصلت على وصول مباشر أو بيانات من قمر صناعي تجسسي صيني متقدم.

هذا النظام وفر صورًا عالية الدقة ومعلومات تحليلية ساعدت على تحديد أهداف أمريكية بدقة فائقة، بما في ذلك قواعد جوية ومراكز تجميع قوات. 

وتُظهر قوائم الإحداثيات المؤرخة، والصور الفضائية، وتحليلات المدار أن القادة العسكريين الإيرانيين وجهوا القمر لمراقبة مواقع عسكرية أميركية رئيسية.

والتقطت الصور في شهر آذار، قبل الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على تلك المواقع وبعدها. (ارم نيوز)
 
 
مواضيع ذات صلة
في الحرب... هكذا تُساعد الصين وروسيا إيران عسكريّاً
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 17:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: أحد أهداف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران دق إسفين بين إيران ودول الخليج
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 17:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال الحرب... ماذا نقلت الصين إلى إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 17:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: الحرب نقطة ذهبية في تاريخ إيران منعنا خلالها قوتين نوويتين من تحقيق أهدافهما
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 17:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24

