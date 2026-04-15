عربي-دولي

بشأن "نووي إيران".. هذا ما دعته إليه "وكالة الطاقة الذرية"

Lebanon 24
15-04-2026 | 06:54
بشأن نووي إيران.. هذا ما دعته إليه وكالة الطاقة الذرية
بشأن نووي إيران.. هذا ما دعته إليه وكالة الطاقة الذرية photos 0
أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ضرورة اعتماد نظام تحقق شامل لبرنامج إيران النووي، مشيراً إلى أنه يتعين إدراج إجراءات مفصلة للغاية للتحقق من أنشطة إيران النووية في أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء حربهما في الشرق الأوسط"، بحسب "سبوتنيك".


وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن "الحرب مع إيران قد شارفت على الانتهاء"، مؤكداً أن تدخله المباشر كان "العامل الحاسم" في منع طهران من حيازة سلاح نووي في الوقت الحالي، على حد قوله.


وأشار ترامب، في مقابلة مع شبكة "ABC News" إلى أن "الإيرانيين يرغبون بشدة في إبرام صفقة مع الولايات المتحدة"، موضحًا في الوقت ذاته أن "العمليات العسكرية ضد إيران لم تنته بشكل كامل بعد".


وأضاف: "سنرى ما ستسفر عنه الأيام المقبلة"، معتبرًا أن "طهران ستحتاج إلى نحو 20 عامًا لإعادة الإعمار، نتيجة الأضرار التي لحقت بها"، وفق تعبيره.


وفي وقت سابق من الاثنين الماضي، بدأت القيادة المركزية الأمريكية حصارًا لمضيق مضيق هرمز، موضحة أن هذا الحصار يشمل موانئ في كل من الخليج وخليج عُمان، اللذين يربطهما المضيق.


أيضاً، أفاد مكتب التجارة البحرية البريطاني بأن السفن تلقت إخطارات ببدء حصار كامل للسواحل الإيرانية.
 

وبدأت إيران والولايات المتحدة محادثات في إسلام آباد في 11 نيسان، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب، ليلة 8 نيسان، التوصل إلى اتفاق مع طهران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.


إلا أنه بحلول صباح 12 نيسان، أعلن نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي ترأس الوفد الأميركي، أن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق.


وأعلن ترامب لاحقاً أن الولايات المتحدة ستفرض حصاراً على جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه، كما أصدر تعليماته للبحرية الأميركية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع لإيران مقابل المرور عبر المضيق. (إرم نيوز)
