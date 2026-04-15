بشأن "نووي إيران".. هذا ما دعته إليه "وكالة الطاقة الذرية"

أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ضرورة اعتماد نظام تحقق شامل لبرنامج ، مشيراً إلى أنه يتعين إدراج إجراءات مفصلة للغاية للتحقق من أنشطة إيران النووية في أي اتفاق محتمل بين وإيران لإنهاء حربهما في "، بحسب "سبوتنيك".





وكان الرئيس الأميركي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن "الحرب مع إيران قد شارفت على الانتهاء"، مؤكداً أن تدخله المباشر كان "العامل الحاسم" في منع من حيازة سلاح نووي في الوقت الحالي، على حد قوله.





وأشار ، في مقابلة مع شبكة "ABC News" إلى أن "الإيرانيين يرغبون بشدة في إبرام صفقة مع الولايات المتحدة"، موضحًا في الوقت ذاته أن "العمليات العسكرية ضد إيران لم تنته بشكل كامل بعد".





وأضاف: "سنرى ما ستسفر عنه الأيام المقبلة"، معتبرًا أن "طهران ستحتاج إلى نحو 20 عامًا لإعادة الإعمار، نتيجة الأضرار التي لحقت بها"، وفق تعبيره.





وفي وقت سابق من الاثنين الماضي، بدأت القيادة المركزية الأمريكية حصارًا لمضيق مضيق هرمز، موضحة أن هذا الحصار يشمل موانئ في كل من الخليج وخليج عُمان، اللذين يربطهما المضيق.





أيضاً، أفاد مكتب التجارة البحرية بأن السفن تلقت إخطارات ببدء حصار كامل للسواحل .





وبدأت إيران والولايات المتحدة محادثات في إسلام آباد في 11 نيسان، بعد أن أعلن الرئيس ترامب، ليلة 8 نيسان، التوصل إلى اتفاق مع طهران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.





إلا أنه بحلول صباح 12 نيسان، أعلن جيه دي فانس، الذي ترأس الوفد الأميركي، أن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق.