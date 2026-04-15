في حال إستئناف الحرب على إيران... أزمة تُواجه إسرائيل

ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ تقارير إسرائيليّة كشفت عن مواجهة سلاح الجوّ أزمة معقَّدة في سماء ، يمكنها التأثير مستقبلًا على حرية عمل مقاتلاته ضدّ منشآت حيوية إيرانية في حال استئناف الحرب.



وعزت مصادر أمنية في الأزمة إلى افتقار سلاح الجوّ الإسرائيلي إلى ما وصفتها بـ"الطائرات الرمادية"، وهي المسؤولة عن إمداد المقاتلات بالوقود، ولا سيما في ظل بُعد المسافة بين وإيران.



ولفتت إلى ارتفاع مؤشرات إحجام عن تزويد إسرائيل بـ"الطائرات الرمادية"، في حال التوصل إلى تسوية ما مع الإيرانيين، تفضي إلى نهاية الحملة العسكرية، وتترك إسرائيل وحدها في مواجهة الخطر ، وفق تقديرات إسرائيل.



وذكر موقع "واللا" الإسرائيليّ أن اعتمدت في تنفيذ آلاف طلعاتها الجوية في أسطول من طائرات التزود بالوقود الأميركية، "وليس من المؤكد أنها ستكون متاحة في المرة ".



وأشار إلى أن "طائرات التزود بالوقود الإسرائيلية قليلة وقديمة، كما أن الطائرات التي سبق أن طالبت بها إسرائيل الولايات المتحدة، لم تصل بعد".



وكشف الموقع أن الولايات المتحدة أحالت مطار بن غوريون خلال حرب الـ40 يومًا إلى مستودع كبير لطائرات إمداد وقود، تابعة لسلاح الجوّ الأميركي، من طراز KC-135، المبنية على طراز بوينغ 707 ستراتوتانكر، وطائرات KC-46 بيغاسوس الجديدة، المبنية على طراز 767، وكانت تحمل كميات هائلة من الوقود.



ولفتت مصادر الموقع إلى أنه "لكي تتمكن المقاتلات الإسرائيلية من العمل على نطاق واسع وبكامل طاقتها ضمن نطاقات القتال في إيران، كان عليها التزود بالوقود أثناء الرحلة أو في طريق العودة".



وحتى مع وجود خزانات وقود قابلة للفصل وخزانات أخرى خاصة، لا تستطيع طائرات من طراز F-16، وf-15، وf-22، الوصول إلى أصفهان، وشيراز، وطهران، والبقاء في سماء إيران دون التزود بالوقود أثناء الرحلة؛ ما يتطلب طيرانًا دقيقًا ويقظة عالية لبضع دقائق، تحلق خلالها المقاتلات وطائرات التزود بالوقود الكبيرة جنبًا إلى جنب وفي اتصال دائم.



وأقرت المصادر بعدم امتلاك إسرائيل عددًا كافيًا من طائرات التزود بالوقود لعمليات عسكرية في العمق الإيراني بهذا الحجم، مشيرة إلى أن "أسطول سلاح الجو الإسرائيلي من هذه الطائرات ليس كبيرًا، ومعظمه قديم". (ارم نيوز)

