عربي-دولي

آخر خبر.. هذا ما حصل مع ناقلة نفط صينية في هرمز

Lebanon 24
15-04-2026 | 07:52
آخر خبر.. هذا ما حصل مع ناقلة نفط صينية في هرمز
أظهرت بيانات شحن أن ناقلة النفط "ريتش ستاري" الخاضعة لعقوبات أميركية عادت، يوم الأربعاء، إلى مضيق هرمز عقب مغادرتها الخليج في اليوم السابق، بعد أن فشلت في اختراق الحصار الأميركي المفروض على السفن التي ترسو في الموانئ الإيرانية.


وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الحصار يوم الأحد، بعد فشل محادثات إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران مطلع الأسبوع في التوصل إلى اتفاق.

وقالت القيادة المركزية الأميركية على منصة "إكس" إنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى، لم تتمكن أي سفينة من تجاوز الحصار الأميركي"، مشيى أن 6 سفن امتثلت لتوجيهات القوات الأميركية بالعودة إلى ميناء إيراني.

وكانت الناقلة المملوكة للصين من بين ما لا يقل عن ثماني سفن عبرت الممر المائي الثلاثاء، في أول أيام الحصار الأميركي.

وقال مسؤول أميركي إن مدمرة أميركية أوقفت، الثلاثاء، ناقلتي نفط كانتا تحاولان مغادرة ميناء تشابهار الإيراني على خليج عمان.

وفرضت عقوبات أميركية على السفينة "ريتش ستاري" ومالكها، شركة "شنغهاي شوانرون شيبينغ"، لتعاملهما مع إيران.

وقالت شركة الاستشارات "إف.جي.إي نكسانت" في مذكرة إن إيران تمتلك سعة تخزين برية غير مستخدمة للنفط الخام تبلغ نحو 90 مليون برميل، ما قد يدعم إنتاجها الحالي البالغ 3.5 مليون برميل يومياً لمدة شهرين تقريباً في حال توقف الصادرات.

وذكرت أن خفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا قد يمدد هذه الفترة إلى نحو ثلاثة أشهر.

وأظهرت بيانات "كبلر" ومجموعة بورصات لندن أن ناقلة أخرى خاضعة للعقوبات الأميركية، وهي ناقلة النفط العملاقة "أليسيا"، ستدخل الخليج عبر المضيق الأربعاء، متجهة إلى العراق لتحميل شحنة نفط.

وفي سياق منفصل، أشارت بيانات إلى أن ناقلة النفط العملاقة "أجيوس فانوريوس 1"، المسجلة في مالطا، دخلت الخليج عبر المضيق في محاولة ثانية للعبور، متجهة إلى العراق لتحميل خام البصرة لمصفاة "نغي سون" الفيتنامية.
مواضيع ذات صلة
رويترز عن بيانات شحن: ناقلة نفط مملوكة لشركة صينية عبرت مضيق هرمز اليوم رغم الحصار الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 19:42:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن بيانات ملاحية: ناقلة نفط صينية خاضعة لعقوبات أميركية تعبر مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 19:42:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: ناقلتا نفط صينيتان تعبران مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 19:42:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إيراني لـ CNN: قد نسمح بمرور ناقلات نفط عبر هرمز شرط الدفع باليوان الصيني
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 19:42:53 Lebanon 24 Lebanon 24

