طهران: استمرار تبادل الرسائل مع واشنطن عبر وساطة باكستانية

أعلن المتحدث باسم ، إسماعيل بقائي، استمرار تبادل الرسائل بين وواشنطن عبر وساطة باكستانية، في إطار الجهود الدبلوماسية الجارية بين الطرفين.



وأوضح بقائي في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن قد تستضيف اليوم وفدًا من باكستان، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي استكمالًا للمباحثات التي جرت في إسلام آباد، إضافة إلى الاتصالات التي أجراها الجانب الباكستاني مع .



وأضاف أن هذه الزيارة ستشهد مناقشات تفصيلية حول وجهات نظر الجانبين، في إطار نقل الرسائل وتبادلها بشكل غير مباشر.



وفي سياق متصل، شدد المتحدث على أن "الولايات المتحدة والكيان يعاديان الشعب "، مؤكدًا أن بلاده أوضحت مرارًا موقفها بشأن الملف .



وأشار إلى أن البرنامج النووي الإيراني "سلمي بالكامل"، معتبرًا أن إصرار المسؤولين الأمريكيين على إظهار عدم فهمهم لمواقف طهران "يدل على سوء نية".







