لن يستقبل الضيوف... إغلاق فندق "برج العرب" في دبي

أعلنت مجموعة "Jumeirah Group" المالكة لفندق " " في دبي، عن إغلاقه لمدة عام ونصف للترميم، وإجراء أول صيانة شاملة له منذ افتتاحه عام 1999.



وكتب المالكون على منصة "إكس": "فندق "برج العرب" في دبي يغلق أبوابه للترميم. من المتوقع أن تستغرق الأعمال حوالي 18 شهرا، وخلال هذه الفترة، لن يستقبل الفندق الضيوف".



وأوضحوا أنهم يعتزمون تحسين التصميمات الداخلية الفريدة للفندق، الذي أصبح "بطاقة تعريف" لدبي، مع الحفاظ على "معايير الضيافة الفاخرة" دون تغيير.



ووفقا لمجموعة، سيكون المصمم الداخلي الفرنسي الشهير تريستان أور هو مدير . (روسيا اليوم)

