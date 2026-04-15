طهران: مستوى التخصيب النووي قابل للتفاوض رغم ثبات المبدأ

تمسكت ، اليوم، بحقها في تخصيب اليورانيوم، فيما قال مسؤول إن لم توافق رسميًا على تمديد وقف إطلاق النار.



وذكر المسؤول الأمريكي، لوكالة " "، أن "هناك تواصلا مستمرا بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق".



بدورها، شددت ، اليوم الأربعاء، على حق "غير القابل للنقاش" في تخصيب اليورانيوم، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مستوى هذا التخصيب "قابل للتفاوض".



وقال المتحدث باسم ، بقائي، في أسبوعي، أوردته وكالة "فرانس برس"، إن الحق في الحصول على طاقة نووية مدنية لا يمكن "انتزاعه تحت الضغط أو من خلال الحرب".





وأضاف "في ما يتعلق بمستوى ونوع التخصيب، لطالما قلنا إن المسألة قابلة للتفاوض. شددنا على أن لإيران الحق في مواصلة التخصيب وفقًا لاحتياجاتها"، مشيرًا إلى حق "غير قابل للنقاش".



