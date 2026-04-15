واشنطن تضغط على بكين لوقف أي دعم عسكري لطهران

قال الرئيس الأمريكي إن وافقت على عدم تزويد بالأسلحة، وذلك وسط تقارير بأن بكين تدرس نقل أسلحة إلى إيران.



وكتب عبر منصته "تروث سوشال": "لقد وافقوا على عدم إرسال أسلحة إلى إيران"، مضيفًا أن "الصين سعيدة للغاية بفتح مضيق هرمز بشكل دائم، أفعل ذلك من أجلهم أيضاً، ومن أجل العالم أجمع، لن يتكرر هذا الوضع أبداً، لقد وافقوا على عدم إرسال أسلحة إلى إيران".

وأشار ترامب: "سيستقبلني الرئيس الصيني شي جين بينغ بحفاوة بالغة عندما أصل إلى هناك خلال أسابيع قليلة، نحن نعمل معاً بذكاء وكفاءة عالية"، وتساءل ترامب: "أليس هذا أفضل من القتال؟ لكن تذكّروا، نحن بارعون جداً في القتال، إذا اضطررنا لذلك، وأفضل بكثير من أي جهة أخرى".





وكان ترامب قد قال، في وقت سابق، لشبكة "فوكس بيزنس" في مقابلة بُثَّت الأربعاء، إنه طلب من نظيره الصيني شي في رسالة ألَّا يزود بالأسلحة، وإن شي رد قائلاً إنه "في الأساس، لا يفعل ذلك".



وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لا يتوقع أن تؤثر التغيرات في سوق العالمية؛ بسبب الحرب على إيران والتغيرات في فنزويلا على مسار اجتماعه المقرر مع شي الشهر المقبل.



واعتبر أن "الرئيس الصيني شخص يحتاج إلى النفط، ونحن لا نحتاج إليه".



وكان ترامب قد هدد، الأسبوع الماضي، بفرض رسوم جمركية فورية بنسبة 50% على أي دولة تزوّد إيران بالأسلحة.



كما أظهرت بيانات شحن أن ناقلة النفط "ريتش ستاري" الخاضعة لعقوبات أمريكية عادت، يوم الأربعاء، إلى مضيق هرمز عقب مغادرتها في اليوم السابق، بعد أن فشلت في اختراق الحصار الأمريكي المفروض على السفن التي ترسو في الموانئ .



وكان ترامب قد أعلن حصارًا على الموانئ الإيرانية، ، بعد فشل محادثات إسلام آباد بين وإيران، مطلع الأسبوع، في التوصل إلى اتفاق.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية على منصة "إكس": "خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى، لم تتمكن أي سفينة من تجاوز الحصار الأمريكي"، مضيفة أن 6 سفن امتثلت لتوجيهات القوات الأمريكية بالعودة إلى ميناء إيراني.



وكانت الناقلة المملوكة للصين من بين ما لا يقل عن 8 سفن عبرت الممر المائي، الثلاثاء، في أول أيام الحصار الأمريكي.



من جانبه قال مسؤول إن مدمرة أمريكية أوقفت، الثلاثاء، ناقلتي نفط كانتا تحاولان مغادرة ميناء تشابهار في خليج عُمان.



Advertisement