عربي-دولي
قائد الجيش الباكستاني في طهران... تحرّك جديد لدفع جهود الوساطة بين واشنطن وإيران
Lebanon 24
15-04-2026
|
11:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش الباكستاني، في بيان الأربعاء، وصول وفد رفيع إلى
طهران
يضم
قائد الجيش
الباكستاني عاصم منير ووزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، في إطار الجهود التي تبذلها باكستان للوساطة بين
الولايات المتحدة
وإيران.
وذكر موقع أكسيوس أن الوفد الباكستاني الذي وصل إلى طهران الأربعاء، سيجري محادثات مع مسؤولين إيرانيين.
بدوره، أفاد موقع طهران تايمز بأن الوفد وصل إلى طهران لنقل رسالة من الولايات المتحدة إلى
إيران
، إلى جانب التحضير للجولة الثانية من المحادثات.
ونقل أكسيوس عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة على جهود الوساطة أن التوصل إلى اتفاق لا يزال غير مضمون، في ظل وجود خلافات جوهرية بين الطرفين.
كما نقل عن مسؤول أميركي أن فريق التفاوض التابع للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
والذي يضم
نائب الرئيس
فانس
، ومبعوث
البيت الأبيض
ستيف ويتكوف، وكبير المستشارين جاريد كوشنر واصلوا إجراء المكالمات وتبادل مسودات المقترحات مع الإيرانيين والوسطاء يوم الثلاثاء.
وقال مسؤول أميركي ثالث: "نريد إبرام صفقة. وأجزاء من حكومتهم تريد إبرام صفقة. الآن تكمن الحيلة في إقناع الحكومة بأكملها هناك بإبرام الصفقة".
مواضيع ذات صلة
وكالة "مهر" الإيرانية: وصول الوفد الباكستاني برئاسة قائد الجيش إلى طهران لنقل رسالة واشنطن
Lebanon 24
وكالة "مهر" الإيرانية: وصول الوفد الباكستاني برئاسة قائد الجيش إلى طهران لنقل رسالة واشنطن
15/04/2026 21:58:43
15/04/2026 21:58:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية القطرية: ندعم جهود باكستان في الوساطة بين أميركا وإيران
Lebanon 24
الخارجية القطرية: ندعم جهود باكستان في الوساطة بين أميركا وإيران
15/04/2026 21:58:43
15/04/2026 21:58:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تعثر جهود الوساطة لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران
Lebanon 24
تعثر جهود الوساطة لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران
15/04/2026 21:58:43
15/04/2026 21:58:43
Lebanon 24
Lebanon 24
طهران: استمرار تبادل الرسائل مع واشنطن عبر وساطة باكستانية
Lebanon 24
طهران: استمرار تبادل الرسائل مع واشنطن عبر وساطة باكستانية
15/04/2026 21:58:43
15/04/2026 21:58:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل فعلا طلبت أميركا وقف إطلاق النار مع إيران رسميا؟
Lebanon 24
هل فعلا طلبت أميركا وقف إطلاق النار مع إيران رسميا؟
14:25 | 2026-04-15
15/04/2026 02:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تصريح لنتنياهو عن لبنان.. ماذا أعلن هذا المساء؟
Lebanon 24
آخر تصريح لنتنياهو عن لبنان.. ماذا أعلن هذا المساء؟
14:18 | 2026-04-15
15/04/2026 02:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
من هرمز إلى آسيا.. الحرب تعيد رسم الاقتصاد
Lebanon 24
من هرمز إلى آسيا.. الحرب تعيد رسم الاقتصاد
14:00 | 2026-04-15
15/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن: 9 سفن تمتثل للتوجيهات وتعود إلى السواحل الإيرانية
Lebanon 24
واشنطن: 9 سفن تمتثل للتوجيهات وتعود إلى السواحل الإيرانية
13:18 | 2026-04-15
15/04/2026 01:18:08
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن وطهران تدرسان تمديد وقف إطلاق النار لأسبوعين إضافيين
Lebanon 24
واشنطن وطهران تدرسان تمديد وقف إطلاق النار لأسبوعين إضافيين
12:12 | 2026-04-15
15/04/2026 12:12:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
اقفال مصنع حلويات بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبه
Lebanon 24
اقفال مصنع حلويات بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبه
06:38 | 2026-04-15
15/04/2026 06:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى مشتركي "تاتش".. بيانٌ مهم جداً
Lebanon 24
إلى مشتركي "تاتش".. بيانٌ مهم جداً
05:51 | 2026-04-15
15/04/2026 05:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مطاردة جوية.. هذه تفاصيل "ضربة السعديات - الجية"
Lebanon 24
مطاردة جوية.. هذه تفاصيل "ضربة السعديات - الجية"
02:40 | 2026-04-15
15/04/2026 02:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
Lebanon 24
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
10:01 | 2026-04-15
15/04/2026 10:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
موفد بري في السعودية وسفير جديد في بيروت
Lebanon 24
موفد بري في السعودية وسفير جديد في بيروت
22:47 | 2026-04-14
14/04/2026 10:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
14:25 | 2026-04-15
هل فعلا طلبت أميركا وقف إطلاق النار مع إيران رسميا؟
14:18 | 2026-04-15
آخر تصريح لنتنياهو عن لبنان.. ماذا أعلن هذا المساء؟
14:00 | 2026-04-15
من هرمز إلى آسيا.. الحرب تعيد رسم الاقتصاد
13:18 | 2026-04-15
واشنطن: 9 سفن تمتثل للتوجيهات وتعود إلى السواحل الإيرانية
12:12 | 2026-04-15
واشنطن وطهران تدرسان تمديد وقف إطلاق النار لأسبوعين إضافيين
12:00 | 2026-04-15
هذه هوية "الآمر الناهي" في مفاوضات إيران.. خبراء يكشفون
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
15/04/2026 21:58:43
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
15/04/2026 21:58:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
15/04/2026 21:58:43
Lebanon 24
Lebanon 24
