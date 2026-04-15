قائد الجيش الباكستاني في طهران... تحرّك جديد لدفع جهود الوساطة بين واشنطن وإيران

أعلن الجيش الباكستاني، في بيان الأربعاء، وصول وفد رفيع إلى يضم الباكستاني عاصم منير ووزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، في إطار الجهود التي تبذلها باكستان للوساطة بين وإيران.



وذكر موقع أكسيوس أن الوفد الباكستاني الذي وصل إلى طهران الأربعاء، سيجري محادثات مع مسؤولين إيرانيين.



بدوره، أفاد موقع طهران تايمز بأن الوفد وصل إلى طهران لنقل رسالة من الولايات المتحدة إلى ، إلى جانب التحضير للجولة الثانية من المحادثات.



ونقل أكسيوس عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة على جهود الوساطة أن التوصل إلى اتفاق لا يزال غير مضمون، في ظل وجود خلافات جوهرية بين الطرفين.



كما نقل عن مسؤول أميركي أن فريق التفاوض التابع للرئيس الأميركي والذي يضم ، ومبعوث ستيف ويتكوف، وكبير المستشارين جاريد كوشنر واصلوا إجراء المكالمات وتبادل مسودات المقترحات مع الإيرانيين والوسطاء يوم الثلاثاء.



وقال مسؤول أميركي ثالث: "نريد إبرام صفقة. وأجزاء من حكومتهم تريد إبرام صفقة. الآن تكمن الحيلة في إقناع الحكومة بأكملها هناك بإبرام الصفقة".

Advertisement