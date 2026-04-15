تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

قائد الجيش الباكستاني في طهران... تحرّك جديد لدفع جهود الوساطة بين واشنطن وإيران

Lebanon 24
15-04-2026 | 11:46
A-
A+
قائد الجيش الباكستاني في طهران... تحرّك جديد لدفع جهود الوساطة بين واشنطن وإيران
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الجيش الباكستاني، في بيان الأربعاء، وصول وفد رفيع إلى طهران يضم قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، في إطار الجهود التي تبذلها باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكر موقع أكسيوس أن الوفد الباكستاني الذي وصل إلى طهران الأربعاء، سيجري محادثات مع مسؤولين إيرانيين.

بدوره، أفاد موقع طهران تايمز بأن الوفد وصل إلى طهران لنقل رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران، إلى جانب التحضير للجولة الثانية من المحادثات.

ونقل أكسيوس عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة على جهود الوساطة أن التوصل إلى اتفاق لا يزال غير مضمون، في ظل وجود خلافات جوهرية بين الطرفين.

كما نقل عن مسؤول أميركي أن فريق التفاوض التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي يضم نائب الرئيس فانس، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، وكبير المستشارين جاريد كوشنر واصلوا إجراء المكالمات وتبادل مسودات المقترحات مع الإيرانيين والوسطاء يوم الثلاثاء.

وقال مسؤول أميركي ثالث: "نريد إبرام صفقة. وأجزاء من حكومتهم تريد إبرام صفقة. الآن تكمن الحيلة في إقناع الحكومة بأكملها هناك بإبرام الصفقة".
وكالة "مهر" الإيرانية: وصول الوفد الباكستاني برئاسة قائد الجيش إلى طهران لنقل رسالة واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 21:58:43 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 21:58:43 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 21:58:43 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 21:58:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الداخلية

دونالد ترامب

البيت الأبيض

نائب الرئيس

قائد الجيش

الإيراني

ان تايمز

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24