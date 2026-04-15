واشنطن وطهران تدرسان تمديد وقف إطلاق النار لأسبوعين إضافيين

ذكرت وكالة نقلاً عن مصدر مطلع، أن وإيران تبحثان إمكان تمديد وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين إضافيين، لإفساح المجال أمام استكمال المفاوضات المتعلقة باتفاق سلام شامل.

وبحسب المصدر، يأتي هذا التوجه في ظل إحراز تقدم نسبي في المحادثات، مع إدراك الطرفين أن الملفات العالقة، ولا سيما الأمنية والسياسية، تحتاج إلى مزيد من الوقت لحسمها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين، بشأن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق إطاري قد يضع حداً للحرب بينهما، ويمهد لخفض التوتر في المنطقة.

وبحسب المسؤولين، فإن المباحثات الجارية حققت تقدماً ملموساً خلال الفترة الأخيرة، مع تضييق فجوات الخلاف حول عدد من الملفات الأساسية.ووصل وفد باكستاني رفيع برئاسة إلى ، الأربعاء، لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين، في إطار جهود وساطة متسارعة تهدف إلى دفع مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران نحو اتفاق محتمل.