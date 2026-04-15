واشنطن وطهران تدرسان تمديد وقف إطلاق النار لأسبوعين إضافيين

ذكرت وكالة بلومبرغ نقلاً عن مصدر مطلع، أن الولايات المتحدة وإيران تبحثان إمكان تمديد وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين إضافيين، لإفساح المجال أمام استكمال المفاوضات المتعلقة باتفاق سلام شامل.
وبحسب المصدر، يأتي هذا التوجه في ظل إحراز تقدم نسبي في المحادثات، مع إدراك الطرفين أن الملفات العالقة، ولا سيما الأمنية والسياسية، تحتاج إلى مزيد من الوقت لحسمها.
ويأتي ذلك بالتزامن مع ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين، بشأن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق إطاري قد يضع حداً للحرب بينهما، ويمهد لخفض التوتر في المنطقة.