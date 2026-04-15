واشنطن: 9 سفن تمتثل للتوجيهات وتعود إلى السواحل الإيرانية

أعلنت الأميركية (سنتكوم) أن القوات الأميركية عززت إجراءاتها لتطبيق الحصار المفروض على حركة السفن المتجهة إلى الموانئ والمغادرة منها، مؤكدة عدم تسجيل أي خرق خلال الساعات الثماني والأربعين الأولى من بدء التنفيذ، وذلك في ظل انتشار بحري واسع في خليج لضمان الالتزام بالإجراءات.





وقالت (سنتكوم) إن "أيا من السفن لم يتمكن من تجاوز القوات الأميركية خلال الساعات الثماني والأربعين الأولى من الحصار المفروض على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والمغادرة منها".

وأضافت في بيان أن "تسع سفن امتثلت لتوجيهات القوات الأميركية، وعادت أدراجها إلى ميناء إيراني أو إلى منطقة ساحلية".





وأكدت (سنتكوم) أن سفن البحرية الأميركية تواصل تسيير دوريات في خليج عُمان ضمن عمليات فرض الحصار، مشيرة إلى أن القوات الأميركية تعمل بكامل طاقتها وعلى أهبة الاستعداد لضمان الامتثال.