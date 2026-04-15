|
Advertisement
عربي-دولي
واشنطن: 9 سفن تمتثل للتوجيهات وتعود إلى السواحل الإيرانية
Lebanon 24
15-04-2026
|
13:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
القيادة المركزية
الأميركية (سنتكوم) أن القوات الأميركية عززت إجراءاتها لتطبيق الحصار المفروض على حركة السفن المتجهة إلى الموانئ
الإيرانية
والمغادرة منها، مؤكدة عدم تسجيل أي خرق خلال الساعات الثماني والأربعين الأولى من بدء التنفيذ، وذلك في ظل انتشار بحري واسع في خليج
عُمان
لضمان الالتزام بالإجراءات.
وقالت (سنتكوم) إن "أيا من السفن لم يتمكن من تجاوز القوات الأميركية خلال الساعات الثماني والأربعين الأولى من الحصار المفروض على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والمغادرة منها".
وأضافت في بيان أن "تسع سفن امتثلت لتوجيهات القوات الأميركية، وعادت أدراجها إلى ميناء إيراني أو إلى منطقة ساحلية".
وأكدت (سنتكوم) أن سفن البحرية الأميركية تواصل تسيير دوريات في خليج عُمان ضمن عمليات فرض الحصار، مشيرة إلى أن القوات الأميركية تعمل بكامل طاقتها وعلى أهبة الاستعداد لضمان الامتثال.
Advertisement
