هرمز ينقلب على طهران.. "فورين أفيرز" تكشف هشاشة "الردع الإيراني"

قالت مجلة "فورين أفيرز" إن الحصار البحري الأميركي لمضيق هرمز أسقط صورة "الردع "، موضحة أن الممر الذي تطرحه كورقة ضغط كبرى قد يكون في الواقع نقطة ضعف مباشرة للنظام. وبحسب التقرير، فإن أكثر من 90% من التجارة البحرية تمر عبر هذا الشريان، ما يجعل أي تعطيل له ضربة ثقيلة لإيران نفسها.



ورأى التقرير أن الحصار وضع طهران أمام أزمة اقتصادية حادة، بعدما طال صادرات والبتروكيماويات، كما أصاب واردات الحبوب الأساسية، مع تحذير من تآكل المخزون الغذائي خلال أسابيع إذا استمر الإغلاق. كذلك أشار إلى أن تضاؤل قدرة التخزين قد يجبر السلطات على تعطيل آبار نفطية، بما قد يخلّف أضراراً دائمة في البنية التحتية.



وأضافت المجلة أن تفتقر إلى بدائل فعلية تعوّض تعطل هرمز، إذ لا تزال مشاريع مثل خط "غوره-جاسك" غير قادرة على سد ، فيما تعتمد البلاد أيضاً على المضيق لتأمين واردات الحبوب والبذور الزيتية، مع تعطل ميناء " إمام " الحيوي لإمدادات الغذاء.



وبحسب التقرير، فإن زيادة تحميل النفط على السفن لا تعني بالضرورة ارتفاع العائدات، لأن جزءاً من الخام يتحول إلى مخزون عائم، فيما تلتهم الخصومات وكلفة الوسطاء والقيود على تحويل الأموال قسماً كبيراً من الأرباح. وعلى المستوى الداخلي، تحدثت المجلة عن تفاقم أزمة الوقود، وارتفاع أسعاره، وتراجع ، معتبرة أن هرمز قد يتحول من "سلاح إستراتيجي" إلى "كعب أخيل" يهدد نفوذ طهران. (ارم)

