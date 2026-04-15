عربي-دولي
هرمز ينقلب على طهران.. "فورين أفيرز" تكشف هشاشة "الردع الإيراني"
Lebanon 24
15-04-2026
|
15:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مجلة "فورين أفيرز" إن الحصار البحري الأميركي لمضيق هرمز أسقط صورة "الردع
الإيراني
"، موضحة أن الممر الذي تطرحه
طهران
كورقة ضغط كبرى قد يكون في الواقع نقطة ضعف مباشرة للنظام. وبحسب التقرير، فإن أكثر من 90% من التجارة البحرية
الإيرانية
تمر عبر هذا الشريان، ما يجعل أي تعطيل له ضربة ثقيلة لإيران نفسها.
ورأى التقرير أن الحصار وضع طهران أمام أزمة اقتصادية حادة، بعدما طال صادرات
النفط
والبتروكيماويات، كما أصاب واردات الحبوب الأساسية، مع تحذير من تآكل المخزون الغذائي خلال أسابيع إذا استمر الإغلاق. كذلك أشار إلى أن تضاؤل قدرة التخزين قد يجبر السلطات على تعطيل آبار نفطية، بما قد يخلّف أضراراً دائمة في البنية التحتية.
وأضافت المجلة أن
إيران
تفتقر إلى بدائل فعلية تعوّض تعطل هرمز، إذ لا تزال مشاريع مثل خط "غوره-جاسك" غير قادرة على سد
الفجوة
، فيما تعتمد البلاد أيضاً على المضيق لتأمين واردات الحبوب والبذور الزيتية، مع تعطل ميناء "
بندر
إمام
خميني
" الحيوي لإمدادات الغذاء.
وبحسب التقرير، فإن زيادة تحميل النفط على السفن لا تعني بالضرورة ارتفاع العائدات، لأن جزءاً من الخام يتحول إلى مخزون عائم، فيما تلتهم الخصومات وكلفة الوسطاء والقيود على تحويل الأموال قسماً كبيراً من الأرباح. وعلى المستوى الداخلي، تحدثت المجلة عن تفاقم أزمة الوقود، وارتفاع أسعاره، وتراجع
الريال
، معتبرة أن هرمز قد يتحول من "سلاح إستراتيجي" إلى "كعب أخيل" يهدد نفوذ طهران. (ارم)
