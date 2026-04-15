تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
8
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
خاص
هل تقلب الصين الطاولة على ترامب.. السر عند "البترويوان"!
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
15-04-2026
|
15:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدر اقتصادي لـ"
لبنان24
" إنّ التصعيد الأميركي ضد
إيران
أعاد إحياء
النقاش
الصيني حول توسيع استخدام اليوان في تجارة
النفط
، معتبراً أنّ الحرب لا تدفع فقط إلى اضطراب الإمدادات والأسعار، بل تفتح أيضاً باباً أوسع أمام
بكين
لتقليص اعتمادها على الدولار في جزء من تعاملاتها المرتبطة بالطاقة. وأضاف أنّ المسألة لا ترتبط فقط برغبة سياسية صينية قديمة في تدويل عملتها، بل بواقع جديد تفرضه
العقوبات
والقيود على المدفوعات والتحويلات، ما يجعل اليوان بالنسبة إلى
الصين
أداة حماية مالية بقدر ما هو أداة نفوذ اقتصادي.
وأوضح المصدر أنّ الصين كانت خلال الفترة الماضية المستورد الأبرز للنفط
الإيراني
، مستفيدة من الحسومات الكبيرة التي تتيحها
طهران
لتصريف خامها تحت الضغط، ولذلك فإنّ أي تشدد أميركي جديد على هذا المسار سيدفع بكين تلقائياً إلى البحث عن آليات دفع أكثر مرونة وأقل انكشافاً على النظام المالي
الغربي
. ورأى أنّ الحديث عن "البترويوان" يعود بقوة كلما ارتفعت المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، لأنّ بكين تدرك أنّ الدولار لا يُستخدم فقط كعملة تسعير وتبادل، بل أيضاً كسلاح رقابي يمكن من خلاله تضييق الخناق على الدول والشركات والمصارف.
وأشار إلى أنّ ما يجري اليوم قد يمنح الصين فرصة لتوسيع استعمال اليوان في الصفقات الثنائية، وخصوصاً مع الدول التي تسعى بدورها إلى تقليل احتكاكها بالعقوبات الأميركية أو الحد من تعرضها المباشر للدولار. ولفت إلى أنّ بكين طورت في السنوات الأخيرة بنية دفع عابرة للحدود باليوان، في محاولة لبناء بديل تدريجي يخفف من احتكار الدولار للمبادلات التجارية الكبرى، إلا أنّ هذا المسار لا يزال حتى الآن محصوراً في هوامش محددة أكثر منه تحولاً شاملاً في قلب النظام النقدي العالمي.
وأكد المصدر لـ"لبنان24" أنّ الحرب الحالية قد تنعش حلم "البترويوان" وتمنحه زخماً سياسياً واقتصادياً، لكنها لن تكون كافية وحدها لإسقاط هيمنة "البترودولار". فالسوق النفطية العالمية لا تزال تقوم إلى حد بعيد على التسعير والتمويل والاحتياط بالدولار، فيما يبقى حضور اليوان محدوداً مقارنة بالعملة الأميركية على مستوى الاحتياطات الدولية والمدفوعات العالمية. وختم بالقول إنّ المكسب الصيني في هذه المرحلة قد لا يكون قلب النظام المالي العالمي دفعة واحدة، بل تثبيت اليوان كخيار أكثر حضوراً في تجارة الطاقة كلما اتسعت الحروب والعقوبات وتراجعت الثقة بسلامة المرور الإجباري عبر الدولار.
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رادار لبنان24
الإيراني
العقوبات
الثنائي
لبنان24
النقاش
الغربي
لبنان
ترامب
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24