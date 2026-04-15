تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

صعود تاريخي للعملة الإسرائيلية بعد 30 عاماً

Lebanon 24
15-04-2026 | 15:35
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سجل الدولار الأميركي هبوطاً غير مسبوق أمام الشيكل، إذ جرى تداوله الأربعاء دون مستوى 3 شواكل للمرة الأولى منذ تشرين الأول 1995، في تطور وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه يعكس ضعفاً عالمياً في العملة الأميركية، بالتوازي مع صعود ملحوظ للشيكل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن تراجع الدولار لا يقتصر على إسرائيل، بل يندرج ضمن اتجاه عالمي، فيما يواصل الشيكل مكاسبه متأثراً بالحرب في إيران وبالتطورات الجيوسياسية خلال السنوات الثلاث الماضية. وأشارت "كالكاليست" إلى أن الدولار كان يُتداول في نيسان من العام الماضي قرب 3.7 شيكل، ما يعني أنه خسر نحو 16% منذ ذلك الحين، في أكبر تراجع له أمام الشيكل منذ أزمة الرهن العقاري العالمية عام 2008.

في المقابل، أوضحت "يديعوت أحرونوت" أن هذا التراجع يتزامن مع توترات أوسع بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى تدفقات مستمرة من العملات الأجنبية إلى إسرائيل، ولا سيما عبر استثمارات التكنولوجيا المتقدمة والصناعة، حيث يجري تحويل كميات كبيرة من الدولار إلى الشيكل، ما يعزز قوة العملة المحلية.

ويحمل ارتفاع الشيكل تأثيرات متباينة على الاقتصاد الإسرائيلي. فمن جهة، يخفف كلفة السفر إلى الخارج ويخفض أسعار السلع المستوردة ويساهم في كبح التضخم. ووفق حسابات الخبير في "بيت ميتاف للاستثمار" أليكس زابيجينسكي، فإن بقاء سعر الصرف عند 3.7 شيكل كان سيدفع التضخم إلى حدود 3% بدل نحو 2% حالياً.

لكن في المقابل، يضغط صعود الشيكل على الشركات التي تجني إيراداتها بالدولار وتدفع نفقاتها بالشيكل، وبينها المصدرون والعاملون لحسابهم الخاص وقطاع التكنولوجيا المتقدمة. وتقول الصحيفة إن هذه الشركات تكبدت تراجعاً فعلياً في أرباحها بنحو 16% بسبب تغيرات سعر الصرف، فيما ترى غالبية الشركات أن انخفاض كلفة الواردات لا يعوض هذه الخسائر بالكامل.

ورغم المطالبات بتدخل بنك إسرائيل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن غياب مؤشرات على تضخم حاد أو اضطراب اقتصادي واسع يجعل هذا التدخل غير مرجح حالياً. وتربط "يديعوت أحرونوت" قوة الشيكل بفائض متواصل في الدولار الداخل إلى الاقتصاد، مدفوعاً بقوة صادرات التكنولوجيا وارتفاع الاستثمارات الأجنبية، التي بلغت في عام 2025 نحو 39 مليار دولار، مقابل 25 ملياراً في العام السابق. (العين)
مواضيع ذات صلة
بعد 30 عاماً من الغياب... العثور على مراهقة مفقودة كانت قد هربت بإرادتها
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 00:06:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تحول سياسي كبير في المجر بعد صعود المعارضة
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 00:06:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد صعود النفط عالمياً.. الهند تؤكد استقرار التضخم
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 00:06:17 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الاسرائيلية عن مصادر: إطلاق أكثر من 30 صاروخا من لبنان باتجاه كريات شمونة ومحيطها
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 00:06:17 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الاستثمارات الأجنبية

الولايات المتحدة

يديعوت أحرونوت

الإسرائيلي

إسرائيل

يديعوت

الشيك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:49 | 2026-04-15
Lebanon24
16:36 | 2026-04-15
Lebanon24
16:02 | 2026-04-15
Lebanon24
15:52 | 2026-04-15
Lebanon24
15:26 | 2026-04-15
Lebanon24
15:24 | 2026-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24