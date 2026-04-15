تقلبات وطرق مقطوعة.. أمطار تعلق الدارسة في تونس

15-04-2026 | 15:52
أجبرت التقلبات الجوية السلطات التونسية في محافظة جندوبة، شمال غربي البلاد، على تعليق الدروس في المؤسسات التربوية والإعدادية والثانوية يومي الأربعاء والخميس، بعدما تسببت الأمطار والفيضانات في اضطراب واسع بالحركة.

وشهدت مناطق فرنانة وغار الدماء وعين دراهم انقطاع عدد من الطرقات بسبب ارتفاع منسوب الأودية والانهيارات الأرضية، ما عطل تنقل المواطنين والتلاميذ.

وأكدت لجنة مجابهة الكوارث أنها في حالة انعقاد دائم وجاهزة للتدخل عند الضرورة، داعية إلى الحذر وتجنب المجازفة والابتعاد عن مجاري الأودية والالتزام بتعليمات الجهات المختصة واتخاذ التدابير الوقائية.

كما أوصت ولاية تونس المواطنين بالابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تجمع المياه وعدم المجازفة بعبورها، مع تفادي ملامسة أعمدة الإنارة أثناء التساقطات وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير أو الانجراف بفعل الرياح.

ودعت أيضاً إلى احترام قواعد المرور وتعليمات شرطة السير، واعتماد القيادة الحذرة وترك مسافة أمان والتخفيف من السرعة وعدم المجازفة بالتجاوز مع استخدام الإضاءة الكافية.

وتتأثر تونس منذ الثلاثاء بمنخفض جوي تسبب في أمطار غزيرة شمال البلاد وغربها، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأعلن المعهد الوطني للرصد الجوي، مساء الأربعاء، تواصل التقلبات في مختلف المناطق، مع طقس كثيف السحب وأمطار غزيرة وكميات مهمة خصوصاً في المناطق الساحلية الشمالية وأقصى الشمال الغربي، إلى جانب احتمال تساقط البرد محلياً.

وأشار إلى أن الرياح ستكون قوية قرب السواحل وبالمرتفعات، وقد تتجاوز سرعتها مؤقتاً 70 كيلومتراً في الساعة أثناء السحب الرعدية، فيما يكون البحر شديد الاضطراب وهائجاً.

وجدد المعهد تحذيره من تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، داعياً إلى مزيد من الحذر، خصوصاً في الشمال الغربي والسواحل الشمالية الشرقية. (العين)
