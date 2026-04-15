اتصال قطري أميركي.. تميم يؤكد لترامب دعم استقرار الطاقة والدفع نحو التهدئة

بحث الشيخ ، خلال اتصال هاتفي الأربعاء، مع الرئيس الأميركي ، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية في ظل التصعيد المتسارع في المنطقة.



وذكرت "قنا" أن الاتصال تناول تداعيات التوترات الأخيرة على أمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.



وفي هذا الإطار، جدد أمير قطر تأكيده للرئيس الأميركي أن شريك موثوق في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، ومستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها الدوليين.



كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمنع مزيد من التصعيد، واعتماد الحلول الدبلوماسية كمسار أساسي لمعالجة الأزمات بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

Advertisement