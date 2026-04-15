قنوات التواصل المباشر وغير المباشر بين أميركا وإيران مستمرة.. وترتيب للقاء حاسم

أعلن مسؤولون أميركيون أن قنوات التواصل المباشر وغير المباشر مع لا تزال مستمرة منذ انتهاء الجولة السابقة من المحادثات، في إطار مساعٍ للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الصراع.



وقال المسؤولون، في تصريحات لشبكة ABC، إن الهدف يتمثل في تقريب وجهات النظر بين الطرفين تمهيداً للوصول إلى صيغة اتفاق نهائي، مشيرين إلى أن وتيرة الاتصالات بين المفاوضين من الجانبين بقيت منتظمة خلال الفترة الماضية، رغم أن معظمها جرى عبر قنوات غير مباشرة، إلى جانب بعض الاتصالات المباشرة.



وأضافوا أن تسعى إلى دفع الطرفين نحو حافة اتفاق شامل يمكن حسمه خلال اجتماع مباشر ثانٍ، يُرجّح عقده قريباً وقبل انتهاء وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل.



في المقابل، أقرّ المسؤولون بأن المحادثات التقنية المرتبطة بالتفاصيل النهائية وآليات التنفيذ قد تستغرق وقتاً أطول، وقد تتطلب لاحقاً تمديد الهدنة، إلا أن هذا الخيار لا يُعد أولوية حالياً.



وأشاروا إلى أن الأميركي جي دي ، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب ، شاركوا في جهود التواصل مع إيران طوال الأسبوع، مع عدم حسم تشكيل الوفد الأميركي في أي جولة مفاوضات مقبلة.



وفي وقت سابق أكدت المتحدثة باسم أن المحادثات مع إيران مثمرة ومستمرة، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تُعقد الجولة من المحادثات في إسلام آباد. وقالت كارولاين ليفيت لوسائل الإعلام، إن "باكستان هي الوسيط الوحيد في هذه المفاوضات".





