شرطيان أميركيان يضربان رجلا أسود.. وغضب في الشارع الاميركي

15-04-2026 | 23:55
شرطيان أميركيان يضربان رجلا أسود.. وغضب في الشارع الاميركي
دان رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، الأربعاء، واقعة يعتدي فيها شرطيان على رجل أسود بعنف شديد.


وفي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع وأدى إلى فتح تحقيق رسمي، يظهر شرطيان أحدهما بملابس مدنية يضربان رجلا أسود بشدة ويسحلانه على الأرض.

وتظهر المشاهد التي صورت بهاتف محمول، الشرطيين يحاولان توقيف رجل في متجر لبيع الكحول، يعتقد أنه في بروكلين، ثم يلكمانه على وجهه ويركلانه بعد سقوطه على الأرض مرارا وتكرارا.

ويبدو في الفيديو أن الرجل تعرض لإصابات تسببت في نزيف.
وكتب ممداني على "إكس"، إن "العنف الذي استخدمه عنصران من شرطة نيويورك في هذا الفيديو مقلق للغاية وغير مقبول. لا ينبغي لأفراد الشرطة أبدا معاملة أي شخص بهذه الطريقة".

وقال إن شرطة نيويورك تجري تحقيقا كاملا في هذا الحادث.

وذكرت صحيفة "ديلي نيوز" أن الشرطيين كانا يحاولان توقيف الرجل بعد اشتباههما فيه خطأ بأنه مطلوب في قضية مخدرات، الثلاثاء.

وأضافت الصحيفة أن السلطات سحبت سلاحي الشرطيين، إضافة إلى شارتيهما، وتم تكليفهما مهمات إدارية.

وقالت مفوضة شرطة نيويورك جيسيكا تيش: "من المحزن مشاهدة ذلك. سندلي بمزيد من التصريحات حول هذا الموضوع مع تطور التحقيق".
